Al término de la sesión, los contratos de futuros de WTI para el mes de enero, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 1,88 dólares respecto al cierre anterior.

El mercado del crudo estadounidense rebotó debido al aumento de tensiones geopolíticas en Oriente Medio tras caer ayer a su nivel más bajo en tres meses en un momento de aumento de los flujos de suministro procedentes de esa región.

El Ejército iraní ordenó este martes endurecer el bloqueo del estrecho de Ormuz hasta que Estados Unidos cumpla las exigencias de Irán para parar la guerra.

En paralelo, la Guardia Revolucionaria iraní informó de que tres petroleros "escoltados" por EE.UU. se incendiaron tras chocar contra minas navales y sufrir explosiones en el estrecho de Ormuz, mientras siguen aumentado este tipo de incidentes anunciados por el cuerpo militar de élite en las últimas semanas.

Los analistas apuntaban también a las expectativas en torno a la reunión ministerial de la OPEP+ el próximo domingo en Viena, en la que abordarán las cuotas generales que expiran a final de año y sus metas para 2027.

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"Viena será testigo de una de las reuniones más complicadas de la OPEP+ en años, y esta vez la dificultad es estructura, no política", dijo en una nota el analista Jorge León, de Rystad Energy.

"Se pide a los ministros que acuerden los niveles de referencia de capacidad de producción cuando la guerra ha hecho que la producción actual sea un indicador poco fiable de lo que los miembros realmente pueden sostener", agregó.

El Gobierno de EE.UU. divulgó que los envíos de petróleo a través de los principales puntos de estrangulamiento de Oriente Medio aumentaron un 19 % en el tercer trimestre de 2026.

Los envíos a través del estrecho de Ormuz y del canal de Suez aumentaron, mientras que los que atravesaron Bab el-Mandeb disminuyeron en comparación con el segundo trimestre, cuando los flujos se vieron gravemente limitados tras el inicio del conflicto con Irán.

Aun así, Washington estima que los países de Oriente Medio produjeron 23,1 millones de barriles al día de crudo en octubre, la cifra más alta desde el inicio del conflicto.