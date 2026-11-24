Ambos mandatarios se mostraron en redes sociales compartiendo una foto con la motosierra dorada que decora el despacho de Milei.

Según declaró la Cancillería de la Presidencia de Polonia en la red social, el encuentro tuvo como temas la "cooperación bilateral comercial y económica", y el apoyo de Argentina a la membresía de Polonia en el G20.

Al entrar en la Casa Rosada, Nawrocki fue recibido por la fanfarria militar Alto Perú del Regimiento de Granaderos a Caballo, que custodia a los presidentes argentinos.

En otra publicación, el Gobierno polaco en su cuenta de X citó al secretario de Estado Marcin Przydacz, quien aseguró que la reunión entre Milei y Nawrocki fue "muy buena y transcurrió en una atmósfera amistosa" dado que ambos líderes "perciben de manera similar, en muchos aspectos, los desafíos que enfrenta la economía global".

Przydacz afirmó que Milei dijo que Argentina "está dispuesta a cooperar con Polonia, abierta a los productos polacos y a las tecnologías polacas" y que la cooperación bilateral podría extenderse hacia áreas como la industria bélica y la geología.

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Sobre el G20, el secretario de Estado polaco dijo que las conversaciones entre Milei y Nawrocki continuarán en la cumbre a celebrarse en la ciudad de Miami en diciembre.

"El Presidente de Argentina declaró su decidido apoyo a la presencia de Polonia en el grupo G20. Como sabemos, es necesario lograr un consenso unánime, pero hoy hemos añadido otro ladrillo a la construcción de una presencia permanente de Polonia en el G20", expresó Przydacz en su comunicado.

El presidente polaco sostuvo una reunión el lunes con descendientes de ese país en Argentina, celebrado en Buenos Aires, y a través de X dijo: "Nunca han entregado su corazón, que late por Polonia. Aún hoy, generación tras generación, cultivan la memoria de la Patria y se esfuerzan por mantenerla tan presente en Argentina. ¡Les estoy enormemente agradecido por ello!".