Durante un conversatorio previo al encuentro musical, el director de marketing comercial de la promotora Ocesa, Armando Calvillo, subrayó que el género pasó de estar estigmatizado en 2017, cuando nació el festival, a convertirse en una corriente principal capaz de congregar a más de 150.000 asistentes durante dos jornadas en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

"El reguetón, todo lo urbano, el trap, se convirtió en el nuevo pop, en una música mainstream; no es una música de nicho, es la música que todo el mundo escucha, que unió géneros con artistas grandes y medianos internacionales y llevó a los latinos al mundo", afirmó Calvillo.

El directivo sostuvo que los festivales actuales atraviesan una nueva etapa en la que funcionan casi como "parques de diversiones" diseñados para que las nuevas generaciones conecten con sus artistas y vivan el auge latino como un estilo de vida y una comunidad.

El cartel de esta novena edición estará encabezado el sábado 28 por figuras como Anuel AA, Tito Double P, Chencho Corleone, Manuel Turizo y Grupo Frontera, mientras que el domingo 29 contará con Ozuna, Kali Uchis, Yandel Sinfónico, Trueno, Tito El Bambino y Farruko, entre otros.

Desde la escena local, el cantante, compositor y productor mexicano Doony Graff señaló que la explosión del reguetón hecho en México comenzó hace unos cuatro años y permitió dar visibilidad a propuestas nacidas en los márgenes.

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"Cualquier tipo de arte nace desde una carencia y del dolor de querer salir adelante; está muy bien poder materializarlo y llevarlo a otro tipo de gente que no vive lo que muchas personas vivimos, para mostrarles de qué va todo esto a partir de la música", explicó Graff, quien actuará el próximo domingo en el festival.

El cantante añadió que el crecimiento del movimiento local responde a la autenticidad de los creadores que adaptaron las raíces puertorriqueñas del género a la identidad de los barrios mexicanos, abriendo camino para nuevos talentos.

Por su parte, el escritor Aletz Carrillo, autor de novelas sobre la escena urbana y del 'Diccionario de la Real Academia del Perreo', apuntó que el auge del reguetón en México está ligado a la apropiación del lenguaje popular como un símbolo de orgullo frente a la discriminación social.

"Cuando la gente empezó a estar orgullosa de las palabras que muchas veces se usaron en su contra y de su música, empezó a crecer el movimiento y todo se transformó", señaló Carrillo, quien también destacó el creciente protagonismo de las mujeres en la escena urbana mexicana como un espacio de libertad y expresión propia.