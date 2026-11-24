El indicador elaborado por el JP Morgan -que mide la sobretasa que debe pagar un país para financiarse en los mercados internacionales- subió este martes un 6,9 %, a 1.106 puntos básicos, un nivel que no registraba desde octubre de 2025.

El riesgo país de Argentina ha acumulado un alza del 40,5 % en lo que va de este mes, reflejo del castigo que sufren los bonos soberanos argentinos en los mercados como consecuencia de las crecientes dudas de los inversores sobre la marcha de la actividad, el programa económico del Gobierno de Javier Milei y el futuro político de Argentina, cuando faltan once meses para la celebración de elecciones presidenciales.

Sin bien a nivel global los bonos soberanos emergentes están sometidos a una alta volatilidad en esto momentos, en el caso de Argentina hay además dudas entre los inversores sobre el programa financiero y cómo hará el país suramericano para afrontar los próximos vencimientos de deuda.

"Los operadores esperan definiciones respecto a cómo se afrontará el servicio de unos 4.500 millones de dólares el 9 de enero", apuntó este martes el economista Gustavo Ber.

El experto añadió que también crece la expectativa de que el Tesoro compre más divisas al Banco Central argentino "para atender compromisos financieros, durante el año próximo, dado que el acceso al financiamiento voluntario - incluso local- está cerrado".

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A estos factores se suma la incertidumbre política de cara a los comicios presidenciales que Argentina celebrará en octubre de 2027 y las posibilidades de que Milei logre la reelección.