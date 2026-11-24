Abrego, de 31 años, tiene previsto salir del país este martes por la noche con destino a España, de acuerdo con el diario The New York Times.

Los abogados no respondieron a la solicitud de EFE sobre una confirmación de la noticia.

El acuerdo, que aún no se hace público, se produce después de meses de presión por parte del Gobierno de Trump para deportar a Abrego a distintos países africanos, entre ellos Uganda, Esuatini, Ghana y Liberia, pese a que el salvadoreño había manifestado su disposición a trasladarse a Costa Rica, país que había señalado como su destino preferido.

Abrego fue detenido por agentes migratorios en marzo de 2025, cuando vivía en Maryland con su esposa y sus hijos, y deportado por error a El Salvador, donde permaneció varios meses en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad.

Su expulsión se produjo pese a una orden judicial que impedía enviarlo a su país de origen.

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El salvadoreño fue posteriormente devuelto a Estados Unidos para enfrentar cargos penales en Tennessee, mientras sus abogados impugnaban tanto la deportación como los intentos posteriores de expulsarlo a terceros países.

El caso se convirtió en uno de los principales focos de controversia sobre la política migratoria de la Administración Trump.

Los detalles del acuerdo no han trascendido y el juez federal de Maryland que supervisa el proceso civil de Abrego emitió el viernes una orden que permanece bajo reserva, según el Washington Post.