"¡Dinamarca le apuesta al futuro energético de Colombia! Durante la visita de su majestad la reina Mary de Dinamarca, recibimos el anuncio de un aporte de 4,5 millones de dólares para avanzar en la interconexión eléctrica entre Colombia y Panamá", detalló Restrepo en su cuenta de X.

La visita oficial de la reina comenzó la víspera y se extenderá hasta el 26 de noviembre, según detalló la Casa Real de Dinamarca, con el objetivo de reforzar la colaboración entre ambos países en áreas como la sanidad, la transición ecológica, la seguridad energética y reconstrucción después del terremoto que sacudió Colombia el pasado 10 de agosto.

De acuerdo con Restrepo, este aporte económico, que se suma a otros 21 millones de dólares iniciales de la Unión Europea, servirá para fortalecer la "seguridad energética” y facilitará el intercambio de electricidad entre Colombia y Panamá.

La reina fue recibida además por el canciller colombiano, Omar Bula, quien destacó la relación entre ambos países y aseguró que esperan seguir reforzando la cooperación bilateral.

"Es mi primera vez en Colombia y estoy muy emocionada. Dinamarca y Colombia comparten una relación duradera y muy cálida, y esa relación sigue afianzándose ya que compartimos muchas ambiciones comunes de proteger la naturaleza, mejorar la salud y el bienestar de nuestros pueblos", afirmó la reina Mary durante el acto.

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La Casa Real de Dinamarca detalló que la agenda de la reina incluye una visita a la ciudad de Cali, donde la esposa del rey Federico X conocerá cómo afecta a la naturaleza colombiana el fenómeno meteorológico de El Niño y los daños que la minería ilegal causa a la biodiversidad y al suministro de agua del país.

La reina, que visitará también un hospital y empresas danesas instaladas en Colombia, viaja acompañada por la ministra de Sanidad y Asuntos Eclesiásticos, Ida Auken, así como por una delegación de empresarios daneses.