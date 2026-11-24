"Una de las cosas que me encantaron del personaje, tal como lo escribió Quentin (Tarantino), es que ella es una criatura de esta ciudad y de esta industria, pero un poco por accidente y un poco en contra de su voluntad", dijo la intérprete en un encuentro con medios.

Debicki da vida a una agente de celebridades que debe conseguir una reunión entre su cliente, Charlie Peters, y Cliff Booth, el doble de acción que Brad Pitt ya interpretó en 'Once Upon a Time in Hollywood' ('Érase una vez en Hollywood', 2019).

Pitt regresa al personaje que le valió su primer Óscar de interpretación en esta suerte de secuela escrita por Tarantino y dirigida por David Fincher ('Fight Club'), que se estrena en salas este 25 de noviembre.

La historia transcurre en 1977, ocho años después de los hechos de la película protagonizada por Leonardo DiCaprio.

Booth ya no trabaja como doble de acción, pero conserva su fama de leyenda en la industria, alimentada por episodios como su enfrentamiento con Bruce Lee y su pelea contra los miembros de la "Familia" Manson. Ahora se gana la vida resolviendo problemas, como chantajes y extorsiones, en Hollywood.

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En esa labor se cruza con Karen, el personaje de Debicki, con quien mantiene una tensa relación de estira y afloja a lo largo de la cinta.

Al ser elegida para el rol la actriz contó que prefirió no revisitar la anterior película de Tarantino, porque sabía que se encontraría con un Cliff Booth distinto.

"Yo recordaba a Cliff Booth con muchísima claridad de la primera película, pero sabía que Brad iba a interpretar a alguien que había vivido algunas tormentas desde entonces. Así que quería conocer a esa persona", explicó a EFE durante el encuentro.

Karen, una mujer que renunció a sus aspiraciones como crítica de cine y cuyo orgullo no conoce límites, se topa con Booth y entre ambos surge una chispa.

La actriz explicó que esa dinámica surgió sin demasiado análisis: "Cuando nos encontramos en personaje, hubo esa especie de fricción y de disfrute del otro". Y añadió sobre la química con Pitt: "Simplemente la encontramos, nos divertimos y nos reímos mucho".

Debicki destacó que le gusta "el efecto que tienen el uno sobre el otro", y elogió cómo Tarantino escribió a su personaje: "resistiéndose, pero también cediendo".

Sobre trabajar con el director de 'Kill Bill' y Fincher, dos cineastas de voces muy marcadas, Debicki destacó que el proceso fue "muy colaborativo".

Contó que su primer día de ensayo se sintió como una sala de guionistas, donde ambos le pidieron su opinión para que Karen resultara creíble, y cuando vio los primeros 25 minutos de la película, le pareció "la combinación más sublime" de las dos mentes.

La cinta cuenta con un breve cameo de Margot Robbie, quien interpretó a Sharon Tate en 'Once Upon a Time in Hollywood', y el regreso de Timothy Olyphant.

Debicki, que alcanzó gran reconocimiento por su papel de la Princesa Diana en la serie 'The Crown', también estrenó este año 'The Wicker', una comedia romántica basada en el cuento 'The Wicker Husband', de Ursula Wills-Jones, en la que comparte créditos con Olivia Colman y Alexander Skarsgård.