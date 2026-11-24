En Cuba, la Cancillería peruana dio por terminadas las funciones del embajador Gonzalo Guillén, mientras que en Australia concluyeron las labores del embajador Vitaliano Gallardo, con fecha máxima al 31 de enero de 2027.

En el caso de Gallardo Valencia, la resolución también dio por concluidas sus funciones concurrentes como embajador del Perú en Fiji, Vanuatu, Papúa Nueva Guinea e Islas Salomón, con residencia en Canberra, Australia.

De la misma forma, la embajadora en Vietnam, Patricia Ráez, terminará sus funciones en ese destino el próximo 28 de febrero de 2027, así como sus funciones concurrentes como representante diplomática de Perú en Laos.

Igualmente, la Cancillería dio por concluidas las funciones del embajador en Indonesia y representante concurrente ante la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y ante Timor-Leste, Luis Tsuboyama, dando como fecha máxima el 31 de enero próximo.

En todos los casos, las resoluciones de la Cancillería cancelan sus cartas credenciales y los plenos derechos correspondientes de los embajadores y reciben las gracias por los servicios prestados a la nación.

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En los próximos días, el ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de Carlos Espá, debe anunciar a los embajadores que reemplazarán a estos funcionarios en esos destinos, así como eventuales cambios que el Ejecutivo decida introducir en otros países.