En redes sociales como Facebook e Instagram circulan fragmentos de video de una entrevista a Erika Kirk, en la que la mujer aparece con la voz entrecortada al lamentar la muerte de su esposo.

El contenido se difunde junto a una supuesta traducción al español del fragmento, que atribuye a Kirk la frase: "Extraño a Charlie cuando veo su salsa picante en el estante, que ahora está disponible en supermercados por todas partes".

Una revisión de la traducción y del contenido original comprueba que Erika Kirk no promocionó la salsa picante de su esposo en las imágenes viralizadas en línea. Las publicaciones le atribuyen una declaración que no figura en la entrevista ni ha sido recogida por medios de comunicación fiables.

En primer lugar, las imágenes corresponden a una entrevista emitida el 9 de diciembre de 2025 en el programa Fox & Friends, de la cadena estadounidense Fox News.

Durante la transmisión, Erika Kirk fue consultada por los aspectos más difíciles de afrontar tras la pérdida de su esposo.

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En respuesta, Kirk contestó: "lo que más echo de menos, lo que de verdad me llega al corazón, es cuando estoy en el supermercado y veo su salsa picante y me dan ganas de comprarla o son las pequeñas cosas, como ver su ropa por todas partes…".

Una revisión de la entrevista completa evidencia que la mujer no aseguró que el aderezo "está disponible en todos los supermercados", ni publicitó este producto mientras recordaba a su esposo.

Por otra parte, una búsqueda avanzada confirma que ningún medio de comunicación fiable ha reportado sobre las supuestas declaraciones.

Charlie Kirk, de 31 años, fundador de la organización conservadora Turning Point USA, una de las caras jóvenes del movimiento Make America Great Again (MAGA), falleció en septiembre de 2025 tras ser alcanzado por un disparo en el cuello durante un evento en la Universidad Utah Valley, según informó EFE.

El activista fundó en 2021 'Kirk’s Hot Sauce', su propia marca de condimentos tras perfeccionar una receta familiar. La marca fue concebida como un homenaje a su abuelo, Carroll 'Chick' Kirk, histórico capitán del equipo de fútbol americano de la Universidad de Iowa en 1907.

En conclusión, es falso que Erika Kirk haya promocionado la salsa picante de Charlie Kirk mientras lamentaba su muerte en una entrevista televisada. La traducción manipulada atribuye a la mujer declaraciones que no aparecen en la conversación original.