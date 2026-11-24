La medida, presentada por el gobernante partido SMER del primer ministro, el populista de izquierdas Robert Fico, fue adoptada con 79 votos a favor y 71 en contra.

Según la nueva normativa, que requiere aún de la firma del presidente del país para su prevista entrada en vigor el 1 de enero, afectará a las legislativas del año próximo, cuando la votación en el extranjero, tanto para comicios parlamentarios como presidenciales, se llevará a cabo exclusivamente de forma presencial en las sedes diplomáticas.

En la pasada convocatoria electoral de 2023, un 1,95 % de los votantes emitió su papeleta desde el extranjero, frente al 1,67 % de 2020.

SMER ha alegado que la reforma responde a una demanda histórica de los ciudadanos eslovacos residentes en el extranjero, defendiendo que no se les exija realizar los trámites asociados al voto por correo y alegando también que de esta manera se evitan presuntas manipulaciones que desvirtuarían el carácter secreto y directo del sufragio.

La oposición, que votó en contra, considera que la verdadera motivación de la coalición gubernamental es electoral y que pretende dificultar la participación de los eslovacos residentes en el extranjero ante el temor de perder las próximas legislativas.

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"Si finalmente esto sale adelante, quiero pedir a todos nuestros ciudadanos en el extranjero que vengan a pasarles factura en las elecciones de septiembre de 2027. Sé que desean un cambio y que muchos quieren regresar a casa. Cambiemos juntos este Gobierno", dijo el líder de la oposición y jefe de Eslovaquia Progresista (PS), Michal Simecka, tras la votación.

El jefe de la formación democristiana KDH, Milan Majersky, calificó la reforma de "engaño a los electores".

"Esta iniciativa es vergonzosa y convierte a los ciudadanos de la República Eslovaca residentes en el extranjero en ciudadanos de segunda categoría. Ya hoy tienen más dificultades para participar en las elecciones parlamentarias que quienes vivimos en Eslovaquia", criticó por su parte el diputado liberal Ondrej Dostal.