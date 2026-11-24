La revisión de los permisos, aprobada hoy por el Consejo de Ministros, amplía de 19 a 20 las semanas disponibles para cada progenitor con la percepción íntegra del salario, un período que asciende hasta las 34 semanas para familias monoparentales.

Del total, 17 semanas son para disfrutar durante el primer año de vida del bebé (seis inmediatamente después del parto), mientras que el resto pueden solicitarse hasta que los hijos alcancen los 8 años.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo de España, Yolanda Díaz, se mostró satisfecha de la reforma en su cuenta de la red social Bluesky, donde incidió en que estas semanas son "intransferibles" y que ambos progenitores dispondrán del mismo tiempo, cuando en 2018 el permiso en el país era de 16 semanas para las madres y de cinco para los padres, porque, dijo, "criar es cosa de dos".

El Ejecutivo español aprobó también una revisión del permiso por fallecimiento en la que el aspecto más relevante es su ampliación a hasta diez días en caso del fallecido del cónyuge, la pareja de hecho o un pariente de primer grado de consanguinidad (hijos o padres), lejos de los dos actuales (cuatro en caso de desplazamiento), y que podrán tomarse dentro de las cuatro semanas posteriores al deceso.

Asimismo, se aprobó un permiso que permitirá la reducción o adaptación de la jornada laboral para cuidar a un familiar en cuidados paliativos y otro de un día para acompañar a personas en procesos de eutanasia.

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Asimismo, el Ejecutivo español aprobó una reforma que atañe a los ratios y cupos de las aulas, con especial relevancia en los ciclos de infantil, donde se reduce a la mitad el número de niños atendidos por cada educadora en las escuelas de 0 a 3 años.

Concretamente, se establece un límite legal de cuatro bebés por maestra en las aulas con niños de menos de un año, seis en las de 1 a 2 años y ocho en las de 2 a 3 años.

En el caso del ciclo de educación obligatoria de 3 a 6 años, se reducirá en cinco, hasta 20, el máximo de alumnos por docente, ajustes que entrarán en vigor progresivamente desde el próximo curso y que contempla también una reducción del número máximo de alumnos en Bachillerato hasta 30 (cinco menos) y una reducción, a 15, del ratio de alumnos por profesor en la Formación Profesional Básica.

La normativa regula, además, las características mínimas en cuanto a superficies de las aulas, de las zonas de descanso o de comedor e higiene que deben tener los centros de infantil.

Ente las medidas de corte económico aprobadas hoy figura, además, una rebaja del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) que beneficiará a 2,6 millones de autónomos y la puesta en marcha de un régimen especial de IVA para aquellos que facturen menos de 85.000 euros y cambios en los pagos fraccionados.

El decreto incluye también una prórroga del impuesto a la banca hasta el ejercicio 2027, un año más de lo previsto inicialmente, medida con la que el Gobierno español espera recaudar 1.400 millones de euros para dedicarlos a políticas de vivienda.