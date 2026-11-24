Según informa este martes el Ministerio del Interior, el operativo centrará su actividad en evitar cualquier tipo de incidencia en el funcionamiento de los 22.943 locales electorales previstos.

Participarán 30.036 integrantes de la Policía Nacional y 50.373 guardias civiles, más de 5.500 mossos d’Esquadra (el cuerpo de policía autonómica de Cataluña), 320 agentes de la Policía Foral de Navarra y un centenar del Cuerpo General de la Policía de Canarias.

La Ertzaintza (la policía autonómica vasca) no ha facilitado datos de su despliegue a la Secretaría de Estado de Seguridad.

Respecto a los distintos cuerpos de Policía Municipal que sí han facilitado información a este departamento, participarán 14.144 agentes en sus respectivos términos municipales. En este caso, tampoco hay datos de agentes de las policías locales del País Vasco.

Junto con el número de efectivos, en una instrucción firmada por la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, se establece un conjunto de medidas de seguridad y protección que permiten y garantizan que el derecho a voto se ejerza de manera libre y segura.

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Así, recoge un conjunto de medidas preventivas, reactivas y de coordinación ante posibles incidentes en el ámbito de la ciberseguridad que puedan afectar a las redes que soportan los sistemas informáticos relacionados con las elecciones, las campañas, las administraciones públicas y otros actores relevantes en esta materia, todas cuyas infraestructuras serán consideradas "críticas" y disponen ya del despliegue de seguridad necesario.

Con este objetivo, la instrucción incluye un dispositivo extraordinario de ciberseguridad coordinado por la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC) del Ministerio del Interior y en el que participarán las unidades de las Fuerzas de Seguridad especializadas en ciberdelincuencia y los Equipos de Respuesta ante Emergencias Informáticas (CSIRT) nacionales de referencia.

El programa de seguridad para el 29N supera ya la fase previa, iniciada el pasado 2 de noviembre, y se encuentra en fase de alerta, que se prolongará hasta el viernes.

Ese día, a las 20:00 hora local (19:00 GMT), comenzará la fase crítica, diseñada para dar protección a los actos de final de campaña, el día de reflexión y la jornada de votación del domingo hasta el cierre de los colegios electorales, el traslado de la documentación relacionada con el escrutinio y la finalización de la actividad electoral.