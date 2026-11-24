En 2024, la esperanza de vida media de los españoles fue de 84 años, sólo superada en el Viejo Continente por los 84,2 años de los suizos, y por delante de Suecos (83,8), italianos (83,7) y chipriotas (83,5), muy por encima de la media de la UE de 81,5 años, indica la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE) en su informe anual de los sistemas sanitarios europeos.

El aumento de la esperanza de vida se ha ralentizado en toda Europa entre 2014 y 2024 (0,9 años en todo el periodo) con respecto a la década anterior (más de 2 años), en parte por el bache de la covid entre 2020 y 2022, y eso también ha ocurrido en España, aunque ha seguido progresando un poco por encima de la media (1,1 años en el último decenio).

España es de nuevo el país con menos tasa de mortalidad de la UE (774 fallecimientos por cada 100.000 habitantes en 2023), ligeramente superior a la de Suiza (770). No obstante, si se examinan las de forma aislada las diferentes causas, hay algunos con menor mortalidad por motivos cardiovasculares (Francia o Noruega), por cáncer (Suiza y Luxemburgo).

Mientras la mortalidad general fue en España un 15 % inferior a la media, la prevenible antes de los 75 años se quedó más de un 25 % por debajo, y eso que los españoles fuman como la media de los europeos (un 17 % de los adultos lo hacen diariamente) y el consumo de alcohol de los adultos es superior a la media (11,1 litros al año por persona, frente a 10,1) y ha crecido de 2014 a 2024.

Por no hablar del cannabis, ya que un 19,4 % de los españoles habían consumido en 2024, un porcentaje que solo fue más elevado en Italia (21,5 %). Y aunque los adultos están en la media europea en lo que se refiere al porcentaje de los que tienen sobrepeso u obesidad, en el caso de los niños aparecen en el furgón de cola.

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En lo que sí es ejemplar España es en vacunación, por ser uno de los tres únicos países de la UE, con Portugal y Suecia, que ya ha cumplido con el objetivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para 2030 de vacunar contra el virus del papiloma humano al 90 % de las niñas al cumplir los 15 años (la media es del 62 %).

También porque el porcentaje de personas de 65 o más años vacunados contra la gripe en la campaña 2024-2025 alcanzó el 60 %, frente a una media en la UE del 40 %.

Los buenos resultados en esperanza de vida no tienen una correspondencia directa con el gasto sanitario, cuando se ve que en 2024 en España fue de 3.319 euros por habitante, alrededor de un 16 % menos que la media de la UE.

En términos, relativos eso correspondió al 9,2 % del producto interior bruto (PIB), es decir menos que en 2019 y, sobre todo, menos que en el conjunto de los Veintisiete, donde entre 2019 y 2024 ese porcentaje aumentó del 9,8 % al 10,2 % del PIB.

En la última década, el ritmo de progresión del gasto sanitario en términos reales (descontando la inflación) en España ha sido inferior al europeo, y en particular entre 2019 y 2024, cuando ese ritmo fue menos de tres veces inferior (del 0,9 % anual, frente al 3 %).

Básicamente gastan más los países que son más ricos, como Suiza, Alemania, Noruega, Austria, Países Bajos, Suecia, Bélgica o Francia, sin que eso se traduzca en unos mejores resultados sanitarios para toda la población en conjunto.

Los hogares pagaron de su bolsillo directamente un 21 % en España, frente al 16 % de media en la UE, pero a ese respecto lo que marca la verdadera diferencia con la mayoría de los países europeos es la pobrísima cobertura pública de la atención bucodental.

Un tercio de lo que las familias españolas tienen que pagar por atención sanitaria es para ir al dentista, el doble de la proporción media en la UE (16 %).