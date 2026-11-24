"Aún no hay decisión. El Tribunal probablemente necesitará un par de días para emitir un fallo. Entonces lo sabremos", dice a EFE dentro del juzgado el abogado Naser Odeh, que representa a Mahdi, estudiante de sociología y criminología originario de Jerusalén Este y activista de izquierdas.

Odeh insiste en que no puede hacer comentarios, incluso a la familia, debido al secreto de sumario. Pero incluso si pudiera, reconoce que tampoco tiene "ninguna información".

En la vista judicial de esta mañana, el servicio de inteligencia interior israelí (Shin Bet) presentó a los jueces un sobre con "información confidencial" sobre el caso, al que no tiene acceso la defensa.

En una pantalla, desde un ala de máxima seguridad en la prisión de Megido, Tunsi compadeció en remoto a su propia vista: con una bandera israelí de fondo, la cabeza rapada y aún privado de sus gafas. Pese a que en una vista la semana pasada el juez dictaminó que estas le deberían ser devueltas al detenido, que sufre de miopía, el Servicio Penitenciario de Israel (IPS) aún no ha actuado.

"No tiene ninguna acusación, no tiene ningún cargo. Es una persona que simplemente quería estudiar. No puede ser que le hagan esto", dice a un grupo de periodistas ante la puerta cerrada de la sala la hermana de Tunsi, Maisam, de 21 años, a quien tampoco le permiten estar presente en la vista.

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Israel mantiene a 9.299 prisioneros y detenidos clasificados por el IPS como prisioneros "por motivos de seguridad", según datos de julio de la ONG Gisha, la mayoría residentes de Cisjordania y Gaza. Esta cifra no incluye a los palestinos que se encuentran bajo custodia del Ejército israelí.

De total, más de ocho de cada diez permanecen detenidos sin haber sido sometidos a juicio: 3.314 aún no han sido condenadas por ningún delito, 3.244 se encuentran bajo detención administrativa y 1.320 están recluidos bajo la categoría de "combatientes ilegales" que se le asigna a los gazatíes.

El pasado 8 de noviembre, sobre las 8.00 hora local (6.00 GMT), agentes de seguridad irrumpieron en el campus de la Universidad Hebrea en Jerusalén y se llevaron a Tunsi, que al parecer se dirigía a la residencia de estudiantes del campus.

El letrado Odeh, que pudo visitar a Tunsi la semana pasada, asegura que el joven fue examinado por un médico, pero dice que no le dieron ningún medicamento y que en el ala en el que se encuentra recluido hay un brote de sarna entre los presos.

Al igual que el pasado jueves durante la primera vista, esta mañana se congregaron más de un centenar de manifestantes frente a la Corte, entre estudiantes y activistas, para demandar la libertad de Tunsi y que el Estado de Israel actúe como una "democracia".

Su caso no es el único. El pasado 3 de noviembre, el periodista y activista palestino (y ciudadano de Israel) Abed Abu Shehadeh fue arrestado de su vivienda en Yafa, sur de Tel Aviv, y liberado sin comparecer ante un tribunal cinco días después.

Y en Cisjordania, el palestino Ghasan Najar, agricultor y organizador comunitario de Burin (sur de Nablus) fue también detenido en su domicilio el 27 de octubre y, el 9 de noviembre, un tribunal militar ratificó su detención administrativa por un periodo de cuatro meses, según detalló Amnistía Internacional en un comunicado.

"Es algo propio de sistemas dictatoriales, fascistas", dice a la prensa en la Corte el diputado judío Ofer Casif, del partido comunista de mayoría árabe Jadash (parte de la coalición de la Lista Conjunta).

"En todas las democracias existen dos principios básicos. Uno es que todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, y el otro es (su derecho) a un proceso justo (..) Y los dos no existen aquí. Por defecto, los palestinos son siempre culpables", añade.