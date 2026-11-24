"En este momento histórico crítico, el Gobierno etíope presenta una iniciativa sincera que insta a todas las partes sudanesas, con todos sus componentes militares, políticos y civiles, a participar en un diálogo sudanés integral y abierto organizado y patrocinado por Etiopía", afirmó en un comunicado en árabe el primer ministro etíope, Abiy Ahmed.

Esta propuesta, destacó, tiene "el objetivo de crear un clima serio para el diálogo, poner fin a la guerra, poner fin a los combates y la división y alcanzar un consenso nacional que establezca una paz integral y sostenible".

Abiy señaló que "la estabilidad de Sudán representa un pilar fundamental para la estabilidad de toda la región" y afirmó que "esta iniciativa no proviene de ninguna agenda política particular ni pretende lograr intereses o beneficios a expensas de ninguna parte sudanesa".

"Etiopía afirma su disposición a mantenerse a igual distancia de todas las partes y a crear una plataforma de diálogo caracterizada por la apertura, la seriedad y el respeto mutuo", de modo que el pueblo sudanés pueda alcanzar "soluciones consensuadas basadas en su voluntad nacional independiente".

Así, Abiy afirmó que espera que este diálogo conduzca a "amplios entendimientos políticos que incluyan el fin de la guerra" y la "formación de un gobierno de unidad nacional".

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El primer ministro etíope admitió que "las crisis y las transformaciones presenciadas por ambos países han seguido siendo mutuamente influyentes debido a la proximidad geográfica" y a los intereses "entrelazados" y "vínculos humanos".

Aunque Abiy no hizo una referencia explícita, Sudán y Etiopía han cruzado en los últimos años acusaciones de apoyo a grupos armados contrarios a sendos gobiernos, lo que ha llevado al deterioro de las relaciones entre Jartum y Adís Abeba.

Las fricciones se dispararon el pasado mayo cuando Sudán llamó a consultas a su embajador tras acusar a Etiopía de facilitar incursiones aéreas de las FAR, además de permitirles operar en su territorio y prestarles apoyo logístico y militar, señalamientos rechazados por el Gobierno etíope.

A su vez, Etiopía acusó al Ejército sudanés de respaldar a rebeldes del Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT), que el 23 de septiembre anunció una "guerra defensiva" contra Adís Abeba en esa región norteña.

En una nueva escalada, a principios de este noviembre, Etiopía ordenó la expulsión de seis diplomáticos sudaneses y tres agregados militares del consulado de la localidad fronteriza de Asosa, a lo que Sudán respondió con el cierre del consulado general etíope en Gedaref, otra localidad cercana a la frontera por el lado sudanés.

La guerra entre el Ejército sudanés y las FAR estalló el 15 de abril de 2023 y ha causado decenas de miles de muertos y el desplazamiento de alrededor de 14 millones de personas, convirtiendo a Sudán en escenario de una de las mayores crisis humanitarias del mundo.