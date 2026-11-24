El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, confirmó la salida de los sanitarios sanos y salvos, que se consiguió "por los esfuerzos conjuntos" del gobierno y de actores humanitarios en el terreno.

El grupo incluía personal de la agencia de salud pública de la Unión Africana.

Tedros indicó que tras este peligroso episodio registrado en la localidad de Mongbwalu (provincia de Ituri, al este del país y la más afectada por la actual epidemia de ébola), se ha decidido reubicar temporalmente al personal de la OMS y de otras organizaciones que trabajaban allí en la lucha contra el ébola, que ha causado más de 5.600 muertes únicamente durante el brote actual.

Esta medida estará vigente "hasta que la situación se calme", agregó

Insistió que en cualquier situación de conflicto, la atención sanitaria, los trabajadores sanitarios, el personal de respuesta al ébola y los trabajadores humanitarios en general deben estar protegidos.

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Un portavoz de la organización detalló que además de los combates, las lluvias torrenciales habían retrasado la evacuación en condiciones seguras.

Esta situación ha sido consecuencia de la reanudación de los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas congoleñas y rebeldes de las Fuerzas para la Revolución Popular (FRP) en Mongbwalu, que fue una de las zonas donde se originó el brote de ébola y que ha registrado más de 400 casos.

La evacuación plantea interrogantes sobre la continuidad de las actividades esenciales en la lucha contra el ébola en esa zona, en particular la vigilancia epidemiológica, el seguimiento de contactos y el apoyo técnico a los equipos médicos locales.