La empresa estatal señaló que entre enero y octubre pasados, se exportaron 90,38 millones de barriles de crudo Oriente (de densidad media), Napo (de densidad alta) y Fuel Oil N.°6.

Del total exportado, 53,2 millones de barriles corresponden a crudo Oriente, cuya comercialización generó 4.353 millones de dólares; 34,3 millones de barriles de crudo Napo aportaron 2.464 millones de dólares; y 2,8 millones de barriles de Fuel Oil N.° 6 representaron ingresos cercanos a 187 millones de dólares.

La comercialización de estos productos se realiza con base en indicadores internacionales de precios. Para el crudo Oriente y Napo se utiliza como referencia el West Texas Intermediate (WTI), mientras que para el Fuel Oil N.° 6 se emplea el marcador Platts USGC HSFO.

Petroecuador anotó que el crudo Oriente, por su menor contenido de azufre y facilidad de refinación, cuenta con una mejor cotización en el mercado internacional.

Por su parte, el crudo Napo presenta mayor densidad y contenido de azufre, lo que requiere procesos de refinación más complejos. Asimismo, el Fuel Oil N.° 6 es un combustible de alta demanda para actividades industriales y marítimas.

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El pasado 16 de noviembre, el Banco Central de Ecuador informó de que la producción petrolera de Ecuador cayó en octubre a un promedio de 448.736 barriles diarios, la cifra mensual más baja en lo que va de año, y en un contexto de elevados precios internacionales del petróleo.

Esta caída estuvo principalmente marcada por la paralización del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote), uno de los dos principales del país, que provocó un descenso de la producción hasta los 353.922 barriles diarios el 5 de octubre.

La paralización se produjo por un incendio registrado en una estación de bombeo ubicada en Baeza, en la provincia amazónica de Napo, que obligó a detener de manera preventiva el transporte el petróleo por esta infraestructura entre el 1 y el 6 del mes.

La cifra de octubre supuso una caída de 13.097 barriles diarios, equivalente al 2,84 %, respecto a septiembre, cuando Ecuador registró una producción media de 461.833 barriles diarios. En agosto, el promedio había sido ligeramente superior, con 463.060 barriles diarios.

La diferencia es aún mayor respecto a enero, cuando la producción petrolera alcanzó una media de 466.397 barriles diarios, es decir, 17.661 barriles más que en octubre.

La cifra diaria más alta del año se alcanzó el 2 de enero, cuando Ecuador produjo 472.169 barriles de crudo.