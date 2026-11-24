Se trata de Joao de Lima Eleutério, quien fue alcalde de la población de Marquinho entre 1997 y 2000, explicaron a EFE fuentes de la Dirección Nacional de Migraciones.

El sujeto, de 66 años, era requerido judicialmente por "homicidio y lesión corporal en contexto de violencia", por lo que recibió una condena de 66 años y ocho meses de cárcel, y fue detenido como parte de una operación conjunta entre fuerzas paraguayas y brasileñas.

Posteriormente, fue trasladado hasta la sede del Comando Tripartito, en Ciudad del Este, fronteriza con Brasil, donde fue entregado este lunes a las autoridades de su país.

Según el diario local ABC Color, un Tribunal de Laranjeiras do Sul condenó en abril de 2011 al exfuncionario a 23 años de prisión como autor intelectual en un doble homicidio calificado y lesiones corporales graves contra "adversarios políticos", a raíz de hechos ocurridos en 1998.

A esta condena se suman otras sentencias por homicidio, de acuerdo con el rotativo.

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El jefe del Departamento de Convenios y Acuerdos de Cooperación Policial Internacional, Carlos Duré, dijo al diario que el exalcalde permanecía prófugo desde 2011 y que hace aproximadamente cuatro meses los investigadores recibieron información sobre su presencia en territorio paraguayo.

El detenido dijo ser víctima de una persecución política, e indicó que se trasladó a Paraguay, donde vivía desde hace unos catorce años en Saltos del Guairá, la capital de Canindeyú, "debido a los problemas con sus contrincantes en Brasil", según el diario Última Hora.