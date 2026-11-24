La fuente explicó que los fallecidos fueron alcanzados por las "numerosas explosiones generadas por el barco" tras ser impactado con varios drones durante el ataque, cuya autoría fue reivindicada el lunes por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

El cuerpo militar prometió "vengar a los mártires en el lugar y tiempo adecuados y con los medios apropiados" y agregó que "su sangre derramada no quedará sin respuesta".

Los hechos se produjeron durante una escala técnica del barco, que se encontraba en el puerto naval de Bengasi para repostar combustible y reabastecerse para su travesía hacia Rusia, según informó el Gobierno paralelo de Libia horas después del suceso.

El Ejecutivo de Bengasi, que explicó entonces que se habían registrado diez heridos "leves" que habían sido trasladados a un hospital con "daños menores", no brindó informaciones posteriores sobre su evolución.

Las autoridades del este de Libia pidieron al Consejo de Seguridad de la ONU una investigación internacional "independiente y urgente".

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Exigieron al organismo y a la comunidad internacional que "asuman sus responsabilidades y averigüen las circunstancias de los ataques, con la identificación de los responsables para tomar medidas y evitar que se repitan los hechos".

Además, subrayaron la necesidad de investigar el supuesto uso de instalaciones militares en el oeste de Libia para mantener armamento y lanzar los drones, así como verificar la presencia de personal militar ucraniano en el país magrebí y exigir a Ucrania "aclaraciones oficiales" sobre sus actividades.

Ucrania ya llevó a cabo en otras fases de la guerra operaciones contra fuerzas rusas desplegadas en países lejanos como Mali o Siria, pero es la primera vez que el presidente Zelenski reivindica una operación de este tipo.

El pasado marzo, Rusia acusó a Ucrania de atacar un buque metanero ruso con drones navales lanzados desde la costa libia.