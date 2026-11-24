Las víctimas mortales se han registrado en las provincias andinas de Azuay, Chimborazo y Pichincha (cuya capital es Quito) y en las costeras de El Oro y Guayas, además de en la isla de Santa Cruz, del archipiélago de Galápagos, situado a unos mil kilómetros de las costas continentales ecuatorianas.

El pasado fin de semana se registraron lluvias e inundaciones Galápagos, más fuertes que el aguacero ocurrido el pasado 31 de octubre, considerado uno de los eventos más graves en la historia reciente del archipiélago.

Desde finales de agosto, las precipitaciones han provocado en Ecuador 1.914 eventos adversos.

De las 114.148 personas perjudicadas por los estragos de El Niño, 72.714 figuran como afectadas y otras 41.434 como damnificadas, según el más reciente reporte de la SNGR.

Además, 28.253 viviendas han sufrido daños y 98 han quedado destruidas, mientras que las lluvias han afectado a 48,25 kilómetros de carreteras, 41 puentes y 45 centros de salud.

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La provincia con mayor impacto a la población es Guayas con 28.886, seguida por Esmeraldas, fronteriza con Colombia (28.661); El Oro, fronteriza con Perú (15.820); Los Ríos (13.876); Galápagos (11.369); Santa Elena (6.735) y Manabí con 5.191 personas impactadas.