Es el paisaje de una Cuba en crisis que se aferra al líder histórico, mientras otra Cuba parece distanciarse a medida que emerge un sector privado que ocupa edificios que eran del Estado donde la imagen de Castro ha pasado de la pared a los recuerdos.

Frases sobre la resistencia o la soberanía continúan colgadas en fachadas de escuelas o centros laborales estatales, recordando la narrativa de quien fuera el presidente del país caribeño por casi medio siglo y una de las figuras políticas más conocidas y controvertidas del siglo XX.

Aunque tras su fallecimiento -el 25 de noviembre de 2016- se aprobó una ley que prohíbe erigir monumentos o nombrar calles en su honor, la gráfica política y la transmisión de fragmentos de sus discursos en televisión nacional siguen siendo el principal vehículo para mantener viva su figura en el espacio público.

Así lo reconoce a EFE, Carlos Manuel, de 58 años quien señala que "las ideas del Comandante siguen vivas".

"Sus ideas todos los días las ponen por la televisión para que los niños las escuchen. (Es) su sabiduría como presidente en el tiempo que estuvo", remarca este habanero mientras limpia las aceras de una antigua iglesia de la capital.

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En la misma línea de cercanía se expresa Osmara Martínez, de 60 años, quien define sin titubeos a Castro "como un patriarca, como un héroe" y al ser consultada sobre el recuerdo personal que guarda del líder responde con firmeza que lo conserva como su "mayor tesoro".

En las calles, los jóvenes no hablan de Fidel Castro, muchos ni lo conocieron, y prefieren concentrarse en la supervivencia del día a día. Lo mismo sucede entre los particulares que han abierto sus negocios privados, con una mentalidad emprendedora, centrados en sus empresas.

Los que hablan sobre el antiguo líder son aquellos que vivieron la Cuba de ayer. Muchos la contraponen con nostalgia y desencanto a la situación que están viviendo.

Como Daniel Botiel, de 61 años, quien considera que su legado se mantiene y lo recuerda como "el hombre de su mente sabia" que "tomó decisiones oportunas en su momento".

Sin embargo, al evaluar si la Cuba de hoy sigue realmente su estela, marca una clara oposición: "Está muy distante de lo que él proyectó en su momento" y ha habido "un cambio radical en todo lo que había construido Fidel".

Más severo en su diagnóstico sobre el presente del país es Pedro Valdivia, otro habanero que contrapone molesto la etapa en vida del exgobernante con las penurias actuales que golpean a los hogares cubanos.

"Después que murió Fidel el país fue abajo: no hay medicina, no hay comida, y es una verdad que no se puede esconder. Es una verdad que hay que decirla, aunque duela", indicó.

Reconoce que "como Fidel no había ninguno" pues "él siempre tenía la manera de conseguirlo todo", incluso en medio de las crisis que atravesaron la isla como el llamado Período Especial, otra etapa con marcada escasez en Cuba durante la década de los 90 del siglo pasado.

Ahora, resalta Valdivia, "en los hospitales tú vas y la gente se muere porque no hay nada para subsistir en este país", apuntó el habanero de 67 años.

Castro lideró la revolución que llegó al poder el 1 de enero de 1959 y colocó a Cuba en el foco de la escena internacional durante la Guerra Fría.

A una década de su fallecimiento, mientras el discurso oficial cubano blinda su imagen como símbolo inalterable de continuidad y resistencia frente a la adversidad, en las calles su figura varía entre los nostálgicos que evocan el mantra de "si Fidel estuviera vivo" y la realidad de quienes sobreviven en un país que está naciendo al calor del sector privado.