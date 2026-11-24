En el cuarto día de votación en Venezuela para las elecciones españolas sigue habiendo en Caracas filas que doblan la calle, lo que vaticina una participación superior a anteriores comicios, mientras que los votos de los inhabilitados tras la Ley de Memoria Histórica -la llamada 'ley de nietos'- son "muy marginales".

Hasta la noche del lunes, en los dos centros habilitados en Venezuela -en Caracas y la ciudad de Valencia (norte)- se habían depositado más de 6.500 votos, es decir, había votado en torno al 5,5 % de los 121.839 registrados en el censo.

Eso sugiere, según fuentes consulares consultadas por EFE, que mañana a primera hora -cuando aún quedarán dos días de votaciones- ya se alcance los datos de participación de las anteriores elecciones de 2023, cuando votaron 8.831 personas en Venezuela con una participación del 7,49 %.

Los españoles residentes en Venezuela e inscritos en el Censo de Residentes Ausentes (CERA) pueden acudir a votar a los dos centros de Caracas y Valencia hasta el próximo jueves 26.

De hecho, las filas de personas que se han desplazado a votar en la capital se extendían este mediodía por toda la calle, cortada al tráfico por la policía venezolana, del antiguo consulado de España en Caracas, que ha tenido que ser habilitado como centro de votación, pues el actual sufrió daños tras el devastador doble terremoto del 24 de junio.

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Las personas que acuden pasan un primer filtro donde varios funcionarios sacan los certificados electorales, de ahí pasan a la mesa donde están las papeletas de todos los partidos y varias cabinas donde poder escoger el voto secreto, y luego lo depositan en unas urnas de cristal.

A los nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática, afectados por las medidas cautelares de la justicia española que les inhabilitó para votar, ya les aparece en el primer filtro, cuando van a sacar el certificado, un primer aviso de que están afectados y no pueden votar, y se les conduce para que puedan depositar su sobre en una urna aparte.

Los votos depositados en esta urna -que es de cristal, está en una mesa al lado del resto, y está identificada con un cartel que pone 'LMD' (Ley de Memoria Democrática)- son muy pocos, como pudo comprobar EFE.

"Ha habido un número muy marginal de votos", explican desde el consulado, donde se cree que muchos de los afectados por el auto del Tribunal Supremo directamente se han quedado en casa y no han acudido a votar, aunque a los que acuden se les trata "con la mayor dignidad" recogiendo su voto en esta urna aparte.

El Ministerio español de Exteriores aseguró este martes que los consulados están cumpliendo "escrupulosamente" con las indicaciones del Tribunal Supremo para "custodiar y diferenciar perfectamente" a los votantes con el derecho a voto suspendido para las elecciones generales del 29 de noviembre.

Esa suspensión del derecho al sufragio afecta a quienes obtuvieron la nacionalidad española al amparo de la conocida como ley de nietos y no han podido acreditar su condición de descendientes de exiliados.