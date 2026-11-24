"Francia ha conocido con consternación y espanto la pena de 74 latigazos sufrida por la cantante iraní Parastoo Ahmadi, a la que había sido condenada por cantar sin velo", señaló el portavoz del Ministerio de Exteriores francés en un comunicado.

La diplomacia francesa consideró que, en vísperas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra el 25 de noviembre, la pena "cruel e inhumana envía una señal desastrosa al conjunto de las mujeres iraníes que aspiran a la libertad y la igualdad".

"Esta represión insoportable de las mujeres iraníes debe cesar. El pueblo iraní debe poder expresarse libremente y sus derechos fundamentales deben ser respetados", añadió el portavoz de Exteriores.

Las autoridades judiciales iraníes ejecutaron este martes la sentencia contra Ahmadi y cuatro integrantes de su grupo musical, que recibieron los 74 latigazos en las dependencias de la Fiscalía de la ciudad de Qom, en el centro del país, informó a la agencia ISNA el abogado de los condenados, Mostafa Nili.

El concierto, de 27 minutos de duración, fue emitido por YouTube el 11 de diciembre de 2024 bajo el título de 'concierto hipotético', en el que Ahmadi aparece con un vestido negro, sin velo y con los hombros descubiertos, lo que suponía un desafío a las estrictas normas de vestimenta impuestas a las mujeres en Irán y a las restricciones que les impiden cantar en público.

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La cantante había sido condenada en junio pasado a 74 latigazos, dos años de prohibición de salir del país y otros dos de inhabilitación para desarrollar actividades artísticas.