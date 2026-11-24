La operación, que concluyó con éxito durante la tarde de este martes y movilizó medios marítimos, terrestres y aéreos, contó con la participación de servicios estatales, equipos especializados y empresas privadas, entre ellas la compañía de salvamento marítimo Les Abeilles International, informó la Prefectura Marítima del Atlántico francesa en un comunicado.

Tras el reflotamiento, la Marina francesa desplegó un avión Falcon 50 para realizar labores de vigilancia y evaluar el impacto medioambiental, que no detectó contaminación ni en la zona donde quedó varado ni en la ruta de tránsito del carguero.

El Miro G, de casi 170 metros de eslora, será trasladado ahora mediante remolcadores y embarcaciones de apoyo al puerto de Le Verdon-sur-Mer, situado en la desembocadura del estuario de la Gironda, donde será sometido a una inspección técnica, incluida una revisión del casco con la intervención de buzos.

El carguero, que navegaba bajo bandera maltesa, había transportado fertilizantes desde Egipto hasta el puerto español de Santander, y tras descargar la mercancía, partió vacío el 17 de noviembre con destino a Ruan, en el norte de Francia.

Durante la noche del 19 al 20 de noviembre, el fuerte oleaje y el viento lo arrastraron hasta la costa francesa, donde quedó encallado en una playa de las Landas, en el golfo de Vizcaya.

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Se activó entonces el dispositivo conjunto franco-español de salvamento marítimo Plan Vizcaya, por el que España movilizó el remolcador Sar Gavia, mientras que Francia desplegó el Abeille Bretagne.

La mayor parte de la tripulación fue evacuada mediante un helicóptero militar francés, aunque el capitán y dos marineros permanecieron a bordo.