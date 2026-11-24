Este será el primer Gabinete Binacional entre ambos países en casi cinco años, después de la edición celebrada en Villa de Leyva (Colombia) en enero de 2022 entre el expresidente colombiano Iván Duque (2018-2022) y el expresidente peruano Pedro Castillo (2021-2022).

La realización del encuentro en Barranquilla fue acordado por Fujimori junto al vicepresidente colombiano, José Manuel Restrepo, en un encuentro mantenido en septiembre pasado en Nueva York, 81.º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El encuentro entre Fujimori y De la Espriella está previsto que verse sobre lucha contra el crimen organizado y presencia de economías ilegales en la frontera que comparten, además de impulsar el comercio, las inversiones y el trabajo en bloques como la Comunidad Andina y la Alianza del Pacífico.

Mientras los mandatarios sostienen su reunión privada en la sede alterna de la Presidencia colombiana, ubicada en el Batallón Paraíso, los cancilleres instalarán el Gabinete Binacional en el Pabellón de Cristal del Gran Malecón del Río, a donde los jefes de Estado se incorporarán en su segmento final.

Desde su creación en 2014, el Gabinete Binacional Perú-Colombia es la instancia de diálogo político bilateral del más alto nivel entre ambos países, y se convoca anualmente a los presidentes, a sus gabinetes ministeriales y a las principales autoridades técnicas de ambos países.

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En marzo de 2025, los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países acordaron en Lima relanzar las relaciones bilaterales, después de superar otro momento de tensión en 2024, cuando Petro culpó a Perú de ocupar de manera ilegal la isla de Santa Rosa, en la frontera amazónica entre ambos países.

La mandataria peruana viajó del 15 al 21 de noviembre a China para participar en la Semana de Líderes del Foro Económico Asia-Pacífico (APEC) y posteriormente, realizó una visita oficial a Japón, el país del que proceden sus antepasados.

Este viaje que le impidió estar en Perú el 16 de noviembre, el último día de la visita del papa León XIV, algo que fue cuestionado pero ella argumentó que debía abandonar Perú para reunirse con el presidente chino, Xi Jinping.