El documento, preservado en el Archivo Histórico de Protocolos de Barcelona (noreste de España), es una copia de 1926 del testamento original, otorgado en 1911 en Puigcerdà y destruido en 1936 en el inicio de la Guerra Civil, e incorpora el certificado de últimas voluntades que firmó Manuel Azaña, entonces funcionario de Justicia, quien sería presidente de la Segunda República una década más tarde.

Según detalló el decano del Colegio Notarial de Cataluña, José Alberto Marín, esta clase de documentos se rige por un secreto de protocolo que solo cede ante el interés general (es decir, ante una investigación fiscal o judicial) y se convierten en históricos, y, por lo tanto, de consulta pública, al cabo de un siglo.

De este modo, cien años después de la muerte del célebre arquitecto español, se revela que Gaudí nombró como herederos de confianza (una figura propia del derecho sucesorio catalán) a un arquitecto, un médico y un sacerdote de la Sagrada Familia, quienes acudieron a la notaría pertinente para el inventario del testamento.

Eran, concretamente, el reverendo Gil Parés i Vilasau, presbítero y capellán custodio del templo en construcción de la Sagrada Familia; el doctor Pere Santaló i Castellví, médico y estrecho amigo del arquitecto; y Domènec Sugrañes i Gras, arquitecto y fiel discípulo que asumiría la dirección de los trabajos en el templo.

Los tres herederos de confianza declararon solemnemente ante el notario que la voluntad expresa y confidencial de Antonio Gaudí era vender todos sus bienes para destinar el importe obtenido a financiar las obras de la Sagrada Familia.

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Tal y como señalan desde el Colegio Notarial de Cataluña, el detalle de los bienes refleja "la austeridad y el desprendimiento material" que definieron los últimos años de Gaudí, ya que en metálico solo dejaba dos cuentas bancarias con alrededor de 3.000 pesetas, equivalentes para la época a unos 11.500 euros de ahora.

El único inmueble inventariado era la residencia del Park Güell, en el antiguo municipio de Gracia, una casa unifamiliar que los albaceas valoraron en 45.000 pesetas a efectos de venta, una cifra que, según estimaciones del Colegio Notarial, sería un "patrimonio normal" para la época que equivaldría a unos 150.000 euros.

La relevancia del inventario del testamento de Gaudí se explica en parte por la imposibilidad de consultar el testamento original, que fue destruido por el incendio de la notaría que lo conservaba en Puigcerdà en 1936, al inicio de la Guerra Civil española, además de que incorpora el certificado de últimas voluntades que firmó Azaña.

Como ocurre con todos los documentos notariales, el inventario de la herencia de Gaudí pasa a ser de consulta pública al cumplirse cien años desde que se firmó en noviembre de 1926, cinco meses después de su muerte, y a partir de ahora se podrá estudiar.

Este archivo conserva también otros documentos relacionados con Antonio Gaudí y su obra, entre los que destaca el acta de colocación de la primera piedra de la Sagrada Familia, firmada antes de que fuera nombrado arquitecto director de las obras.

También custodia documentos más recientes, como el que firmaron en junio de este año el papa León XIV y el arzobispo de Barcelona Joan Josep Omella que deja constancia de la finalización de la Torre de Jesús y del estado de las obras de la basílica.