El cuerpo, con el rostro descubierto y envuelto a modo de mortaja en una sábana verde con el emblema de Hamás y la profesión de fe islámica "No hay más dios que Alá y Mahoma es su profeta", recorrió las calles a hombros de una decena de hombres que avanzaban a paso ligero.

Los asistentes ondeaban banderas del grupo palestino y disparaban al aire, mientras algunos coreaban lemas como "Con el alma, con la sangre, te redimimos, oh mártir" o "¡Vivan las Brigadas Ezeldín al Qasam!", en referencia al brazo armado de Hamás.

Abu Nahal, director general del Servicio de Seguridad Interna de Gaza, murió este martes a los 50 años tres ser alcanzado por un ataque con dron contra una habitación del Palacio Al Hakim, en la zona de Al Ansar, en el oeste de la capital gazatí, según el hospital Shifa, adonde fue trasladado su cuerpo.

Hamás calificó su muerte en un comunicado de "claro crimen de guerra" y la enmarcó en los "frenéticos esfuerzos" de Israel por "atacar el frente interno y crear el caos" en la Franja de Gaza.

El movimiento rindió homenaje a la "distinguida trayectoria" de Abu Nahal en el mantenimiento de la seguridad, "en particular durante la guerra sionista contra Gaza", y aseguró que su muerte no logrará "socavar la determinación" de los gazatíes ni su "compromiso con la unidad".

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El primer ministro israelí en funciones, Benjamín Netanyahu, confirmó a su vez su muerte en un comunicado y la vinculó con la captura de su predecesor, Moein Mohamad Al Arabid, en una operación israelí en el terreno hace tres meses: "Ningún terrorista escapará al brazo extendido del Estado de Israel", afirmó el mandatario.

Al Arabid fue capturado el 1 de septiembre en el corazón de la ciudad de Gaza, durante una incursión de una unidad especial israelí acompañada de milicias palestinas proisraelíes.

El Ministerio del Interior gazatí vinculó la muerte de Abu Nahal con los "importantes avances" logrados por su servicio "en la lucha contra las bandas" que colaboran con Israel y que, según el ministerio, se refugian en la zona de Gaza bajo control del Ejército israelí.