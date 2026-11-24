En una publicación en la plataforma X, ICE calificó a Whitmire, un demócrata, como un "político de izquierda radical" y aseguró que los cambios en la cooperación generan "focos de delincuencia de inmigrantes ilegales".

"Los texanos merecen comunidades seguras, y mantener la cooperación con ICE es fundamental para que Texas siga siendo seguro", dijo la agencia en el mensaje.

Tras las elecciones de medio mandato, en las que los demócratas arrasaron en Texas y tomaron el control del Gobierno estatal, encabezados por la gobernadora electa, Gina Hinojosa, Whitmire emitió una orden ejecutiva que restringe la colaboración de la policía de la ciudad más poblada del estado con ICE.

En concreto, la norma establece que los agentes solo podrán contactar con ICE durante un arresto si la persona tiene una orden migratoria civil y, además, ha sido acusada penalmente de un delito que conlleve pena de cárcel.

Durante una rueda de prensa a principios de mes en la que anunció la medida, Whitmire aseguró que los cambios buscaban iniciar un "proceso de sanación y reducir el miedo y la ansiedad" en la ciudad.

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Houston ya había intentado restringir la cooperación de su policía local con ICE a mediados de año, pero el alcalde y el Concejo Municipal dieron marcha atrás después de que el gobernador saliente, el republicano Greg Abbott, amenazara con retirar unos 114 millones de dólares en fondos para la seguridad pública si se mantenían las nuevas directrices.

En los últimos meses, Houston ha sido escenario de varios episodios de violencia protagonizados por agentes de ICE contra migrantes, que han llevado a las autoridades locales a enfrentarse con las federales.

A finales de octubre, un gran jurado del condado de Harris acusó formalmente a un agente de ICE de agresión agravada, tras arrollar con su vehículo a Miguel Parra, un migrante mexicano.

Por su parte, la oficina del fiscal del condado de Harris, Sean Teare, mantiene abierta una investigación sobre la muerte de Lorenzo Salgado, también de origen mexicano, a manos de un agente de ICE en julio pasado.

A nivel nacional, ciudades como Los Ángeles, Nueva York o Chicago mantienen desde hace décadas restricciones similares a la cooperación con ICE, bajo el argumento de que la colaboración con las autoridades migratorias reduce las denuncias de delitos y la disposición de las comunidades afectadas a cooperar con la Policía local.

Los arrestos de migrantes sin condenas penales se dispararon un 770 % y las detenciones en la vía pública aumentaron más de un 1.000 % durante el primer año del segundo mandato del presidente Donald Trump, según un análisis del Deportation Data Project que compara los últimos seis meses del Gobierno de Joe Biden con el pico de operaciones de enero de 2026.