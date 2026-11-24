En un comunicado, el bloque expresó que ese "brutal nivel de endeudamiento se originó en las gestiones fiscales deficitarias" de ambos mandatarios "en medio del mayor auge de precios petroleros que registró Venezuela entre 2000 y 2014".

"Hoy los venezolanos estamos pagando la irresponsabilidad en el manejo de la hacienda pública nacional", dijo Unión y Cambio.

El Gobierno interino de Delcy Rodríguez reportó este martes, tras años sin hacerlo, que la deuda pública ascendía a 237.544 millones de dólares al cierre de 2025, cerca del 242 % del producto interno bruto (PIB), una situación que el Ejecutivo calificó de insostenible.

Unión y Cambio explicó que esa deuda "hoy no se puede pagar en los términos en que la misma fue contratada" y advirtió que hacerlo "significaría condenar todavía más al pueblo venezolano a la miseria".

Por tanto, el grupo propuso designar un equipo con especialistas venezolanos para que entable relaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Comité de Acreedores y para que "oportunamente comiencen las negociaciones".

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También planteó solicitar que el FMI realice un análisis de sostenibilidad fiscal para determinar el porcentaje del descuento de la deuda que será renegociada y la capacidad real de pago de Venezuela.

Además, sugirió que no se inicie el proceso de renegociación de la deuda "a menos que el mismo esté enmarcado en un acuerdo político para una transición" que lleve a unas elecciones presidenciales en 2027.

Por su parte, Capriles dijo en X que esos números "confirman que no hay ninguna recuperación ni renacer con ellos (el chavismo) en el poder" y que, por tanto, el país "clama (un) cambio" político.

El partido Primero Justicia (PJ), que forma parte de la mayor coalición opositora y tiene una representación en el diálogo político con el Gobierno, aseguró que esa deuda es "herencia del chavismo" e indicó que en 1998, un año antes de que Chávez llegara al poder, Venezuela debía unos 28.000 millones de dólares.

"El chavismo recibió la mayor bonanza petrolera de nuestra historia, con el barril por encima de 100 dólares, y aun así multiplicó la deuda por 8. Nunca entró tanto dinero al país y nunca se endeudó tanto. ¿Dónde está esa plata (dinero)? No está en hospitales, escuelas, carreteras ni en un sistema eléctrico que funcione", dijo.

Y agregó: "Se la llevaron la corrupción, los regalos petroleros a gobiernos aliados y un aparato de control diseñado para perseguir a quien pensara distinto".

Este mismo martes las autoridades presentaron el Plan Venezuela Renace para la recuperación del país, con el que proyecta un crecimiento promedio anual del 6,3 % durante la próxima década.