"Hace diez años, el pueblo colombiano dio un paso inspirador hacia la paz", aseguró -en un comunicado- el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric.

Además de mirar atrás, el secretario general pidió fijarse en los cinco años que quedan por delante para su implementación, según el plazo previsto.

Por eso, el alto funcionario llamó a "redoblar el compromiso con los procesos fundamentales iniciados en el marco del acuerdo".

Guterres citó la reincorporación pacífica de los excombatientes a la sociedad, la extensión de las políticas de desarrollo y la presencia del Estado en los territorios más marginados y la garantía de derechos a las víctimas a través del sistema de justicia transicional.

El secretario celebró lo logrado bajo el objetivo de "construir un futuro más pacífico, inclusivo y seguro para el pueblo colombiano", pero señaló seguir preocupado por la violencia persistente en algunas regiones.

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"El Acuerdo continúa siendo una herramienta valiosa para las autoridades colombianas en sus esfuerzos por llevar mayor seguridad y desarrollo a estos territorios", aseveró.

Las declaraciones de Guterres llegan unas semanas después de una polémica desatada en Colombia a raíz de que su embajador ante la ONU, Mauricio Gaona, dijera que el acuerdo "no es un ejemplo para el mundo".

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, ha sido un firme crítico del acuerdo y ha cuestionado, entre otros aspectos, la reparación material a las víctimas de las antiguas FARC-EP.

La declaraciones de Gaona coincidieron con la renovación del mandato de la misión en Colombia, cuyo alcance fue reducido a petición del Gobierno de De la Espriella, que dejó a la ONU fuera de la verificación de la reforma rural integral, uno de los pilares del acuerdo.

En su mensaje por el aniversario, Guterres aplaudió la dedicación y la perseverancia de las partes firmantes, las instituciones y la sociedad civil, y reafirmó el compromiso de las Naciones Unidas de continuar acompañando los "esfuerzos liderados por los propios colombianos".