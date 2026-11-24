En una conferencia de prensa, el presidente de ExxonMobil Guyana, Alistair Routledge, informó que su quinto proyecto petrolero, Uaru, está produciendo más de 80.000 bpd a través de los cuatro pozos que se encuentran en operación.

La unidad flotante de producción de Uaru, denominada Errea Wittu, tiene previsto alcanzar su capacidad inicial de 250.000 barriles diarios durante el primer trimestre de 2027, detalló.

Las cuatro unidades flotantes anteriores, que prestan servicio a los proyectos Liza (fases uno y dos), Payara y Yellowtail, registraron un 97 % de tiempo de actividad este año, una cifra que Routledge calificó como "el máximo nivel de rendimiento en la industria".

Con Uaru aún en fase de incremento de producción, el directivo situó la producción total en una horquilla de entre 900.000 y un millón de bpd, explicando que este hito será el resultado de "la suma de cinco operaciones distintas".

ExxonMobil Guyana espera contar para 2030 con una capacidad de producción total de 1,7 millones de bpd provenientes de ocho proyectos.

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Guyana, con apenas un millón de habitantes, está dotado con las mayores reservas de petróleo per cápita del mundo, lo que ha fomentado un crecimiento económico récord que en 2026 se espera superior al 20 %.