En un comunicado, Hamás enmarcó el ataque en los "frenéticos esfuerzos" de Israel por "atacar el frente interno y crear el caos" en la Franja de Gaza.

El grupo denunció que estos "asesinatos", dirigidos contra oficiales de seguridad y agentes de la policía civil constituyen "una flagrante violación del derecho internacional y del derecho internacional humanitario" y forman parte de las "tácticas genocidas" del Gobierno israelí contra la población civil.

Hamás pidió a los países garantes del alto el fuego que "intervengan de inmediato" para frenar a Israel y obligarlo a cumplir los términos de la tregua, y reclamó a la comunidad internacional que pida cuentas a los dirigentes israelíes, a los que calificó de "criminales de guerra".

El movimiento rindió homenaje a la "distinguida trayectoria" de Abu Nahal en el mantenimiento de la seguridad, "en particular durante la guerra sionista contra Gaza", y aseguró que su muerte no logrará "socavar la determinación" de los gazatíes ni su "compromiso con la unidad".

Abu Nahal, de 50 años, murió al ser alcanzado por un ataque con dron contra una habitación del Palacio Al Hakim, en la zona de Al Ansar, en el oeste de la capital gazatí, según el hospital Shifa, adonde fue trasladado su cuerpo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El primer ministro israelí en funciones, Benjamín Netanyahu, confirmó su muerte en un comunicado y la vinculó con la captura de su predecesor, Moein Mohamad Al Arabid, en una operación israelí en el terreno hace tres meses: "Ningún terrorista escapará al brazo extendido del Estado de Israel".

Al Arabid fue capturado el 1 de septiembre en el corazón de la ciudad de Gaza, durante una incursión de una unidad especial israelí acompañada de milicias palestinas proisraelíes.

El Ministerio del Interior gazatí vinculó la muerte de Abu Nahal con los "importantes avances" logrados por su servicio "en la lucha contra las bandas" que colaboran con Israel y que, según el ministerio, se refugian en la zona de Gaza bajo control del Ejército israelí.