El préstamo constituye "el primero de tres desembolsos previstos, hasta completar una inversión de 400 millones de dólares para impulsar el Programa Integral de Vivienda Social", indicó a los periodistas el ministro de Finanzas Emilio Hernández.

Agregó que se trata de una apuesta histórica del Gobierno que preside Nasry Asfura para "ampliar el acceso al financiamiento habitacional, reducir el déficit de vivienda y brindar más oportunidades a las familias hondureñas de contar con un hogar digno y seguro".

El primer desembolso podría estar disponible en no más de cuatro semanas, mientras que los restantes dependerán "de las habilidades que tengamos a lo interno del Banprovi (Banco para la Producción y la Vivienda) y de la Secretaría de Vivienda", dijo el ministro Hernández.

"Es un tema que lo vamos a estar agilizando, es parte de la dinámica del presidente Asfura para que podamos tener celeridad administrativa y que podamos comenzar a ejecutarlo", dijo el alto funcionario.

Honduras, con una población que ya supera los diez millones de habitantes, tiene un déficit de más de un millón de viviendas, según fuentes públicas y privadas.

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En marzo pasado el presidente hondureño se reunió en Tegucigalpa con el titular del CAF, Sergio Díaz-Granados, para continuar con la cartera de proyectos que tiene el organismo financiero con el nuevo Gobierno, que asumió el 27 de enero de este año.

El CAF es un ente de desarrollo comprometido con apoyar a los países de América Latina y el Caribe y mejorar la calidad de vida en la región, atendiendo a los sectores público y privado, suministrando productos y servicios múltiples a una amplia cartera de clientes construida por 22 países miembros, empresas privadas e instituciones financieras.