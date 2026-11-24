La investigación destacó la expansión del narcotráfico brasileño hacia otros continentes y las conexiones de las tres principales facciones brasileñas, Primer Comando de la Capital (PCC), Comando Vermelho (CV) y Terceiro Comando Puro (TCP), con organizaciones criminales de otros países.

El PCC, surgido en las cárceles de São Paulo, cuenta con integrantes en 28 países, especialmente en Paraguay, Bolivia, Colombia y Perú.

Esta organización es la de mayor sofisticación operativa, financiera y logística de Brasil, y que cuenta con presencia en 22 de los 27 estados brasileños, y se dedica al tráfico internacional de drogas, cuenta con conexiones con productores y proveedores extranjeros y con redes de distribución que abastecen mercados de otros continentes, especialmente Europa y África.

El Comando Vermelho (CV), originario de Río de Janeiro, actúa en 19 estados brasileños y ha extendido su influencia principalmente por las regiones norte y noreste del país.

Su presencia en los estados fronterizos de Mato Grosso, Rondonia, Acre y Amazonas facilita sus conexiones con grupos de Bolivia, Perú y Colombia, países productores de cocaína.

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También utiliza las regiones costeras del norte y noreste para facilitar el contrabando hacia Europa.

Ambas organizaciones operan directamente en Paraguay, que constituye una de las principales fuentes de marihuana para el mercado brasileño y un punto de tránsito de cocaína procedente de los países andinos, afirma el documento.

El informe también señala que Bolivia, además de abastecer de cocaína al mercado brasileño, se ha convertido en refugio de dirigentes prófugos de organizaciones criminales de Brasil.

Un tercer grupo, el TCP, originario de Río de Janeiro, ha conseguido presencia relevante en cuatro estados brasileños y también cuenta con conexiones en países vecinos.

El documento identifica además la presencia en el estado fronterizo de Roraima de organizaciones venezolanas como el Tren de Aragua y el Tren de Guayana, y considera relevante la actuación del primero.

En el ámbito internacional, el informe también menciona conexiones de integrantes de facciones brasileñas con la mafia italiana 'Ndrangheta y grupos de los Balcanes, interesados en las rutas de tráfico de cocaína a través de los puertos brasileños.

El estudio también identificó dos grupos relevantes de milicias (parapoliciales) en Río de Janeiro, y advirtió que las facciones criminales están adoptando métodos tradicionalmente asociados a los milicianos, como el control de servicios básicos.

El estudio fue elaborado por la Abin en asociación con el Foro Brasileño de Seguridad Pública (FBSP) a partir de datos de junio de 2025.