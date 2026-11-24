"A diferencia de los dispositivos existentes, esta unidad no requiere el reemplazo periódico de la batería; en su lugar, obtiene energía del movimiento natural del músculo cardíaco, transformando su energía mecánica en energía eléctrica", ha precisado el centro en la red social Facebook.

Petr Neužil, responsable de este equipo, ha explicado que la cuestión de la batería y su capacidad ha sido un desafío desde que empezaron a usarse marcapasos.

El aparato usado tiene apenas cuatro centímetros de longitud, no tiene cables y funciona con el llamado efecto piezoeléctrico, un fenómeno físico que permite transformar energía mecánica en electricidad.

La empresa francesa Cairdac, que ha desarrollado este marcapasos, explica que el dispositivo funciona como una central eléctrica en miniatura que aprovecha cada latido para generar la electricidad que necesita para funcionar, informa Radio Praga.

En cualquier caso, el aparato incorpora una pequeña microbatería de reserva, capaz de estimular el corazón durante un periodo de tres meses en el caso de que la recarga no funcione.