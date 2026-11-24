La exfuncionaria fue trasladada desde el Hospital General San Juan de Dios, un centro público de la capital guatemalteca, en una ambulancia hasta la sede judicial, donde miembros del Ministerio de Gobernación (Interior) procedieron a la instalación del brazalete electrónico con el que permanecerá localizada en todo momento.

Baldetti ocupó la vicepresidencia de Guatemala entre el 14 de enero de 2012 y el 8 de mayo de 2015, fecha en la que dimitió acorralada por la mayor crisis política del país en décadas.

Su renuncia se produjo tras revelar el Ministerio Público (Fiscalía) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) el caso 'La Línea', una red de defraudación aduanera que implicó a altos mandos de la administración tributaria y a su círculo cercano, desencadenando multitudinarias protestas ciudadanas.

Detenida en agosto de 2015, Baldetti enfrenta un complejo frente judicial compuesto por al menos cuatro macrocausas de alto impacto: 'La Línea', el fraude del 'Lago de Amatitlán', 'Cooptación del Estado' —un esquema de financiamiento electoral ilícito— y 'TCQ', vinculado a la concesión anómala de una terminal marítima.

Hasta la fecha, ha sido condenada a 15 años y seis meses de prisión en 2018 por el caso del lago, y a una pena de prisión dictada en 2022 por 'La Línea', sujeta a apelación.

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A su llegada al recinto en silla de ruedas, la exvicepresidenta se refirió a su diagnóstico médico y a un estado físico deteriorado, según dijo, por los años que ha permanecido en prisión.

"Esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Tremenda esta enfermedad... no se la deseo a nadie. Empecé cuando tenía 51 años, pero yo no le puse atención. Yo dije, un golpe, una cosa así, y lo que me degeneró más rápido fueron los 11 años de detención en una cárcel", declaró la exvicepresidenta.

La colocación del dispositivo da cumplimiento a una resolución judicial emitida en el marco del caso 'Agua Mágica', por el cual fue juzgada por la compra de un producto ineficaz —que resultó ser principalmente agua con sal— con el que supuestamente se descontaminaría el lago de Amatitlán, ubicado a 25 kilómetros al sur de la capital y severamente afectado por vertidos residenciales e industriales.

El sistema de vigilancia electrónica mediante brazaletes fue aprobado en Guatemala por el Congreso en 2016 para descongestionar el sistema penitenciario, aunque su implementación operativa por el Ministerio de Gobernación comenzó en junio de 2023.

Desde entonces, los tribunales han autorizado su uso en más de 400 procesados con medidas sustitutivas.