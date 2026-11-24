Mundubile fue coacusado junto a Makebi Zulu, su compañero de candidatura, y otras doce personas en un juicio en el que también se enfrentan a cargos de traición, por presuntamente reclutar soldados en activo y retirados, financiar su entrenamiento militar en Rusia y almacenar armas, informaron a última hora del lunes medios locales.

Tras comparecer este lunes ante el Tribunal de Primera Instancia de Lusaka para la lectura de cargos, todos los acusados deberán testificar próximamente ante el Tribunal Superior, donde tendrán que declararse culpables o inocentes.

La acusación incluyó en su lista de imputados a ​​Harry Valden Findlay, Brazil Soko, Jackson Mutyoka, Bernard Chanda Chewe, Richard Banda, Simon Phiri, Ezra Gideon Tolopa, Dickson Tembo, Victor Muzyamba, George Kangwa Chisanga, Patrick Bwalya Mwansa y a Davies Chisopa.

Aunque no detalló el cargo o el puesto de cada uno, la Fiscalía los describió como políticos, abogados, empresarios, un soldado retirado, un agricultor, un oficial de la reserva policial, un guardaespaldas, un vendedor y un emprendedor, todos ellos de entre 30 y 63 años.

Si bien la Fiscalía cree que Mundubile y Zulu contrataron al coronel Mundibile Mwamba y le señalan como el principal reclutador, no aparece entre los acusados.

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Tampoco aparecen entre los acusados ninguno de los seis oficiales del Ejército supuestamente reclutados, identificados como el general de brigada George Mumbi (retirado), al comandante John Siwila, al general de brigada Blackson Nyoni (retirado), al teniente coronel Quincy Mwansa (retirado), al suboficial de primera clase Mutungulu Sifuniso y al suboficial de primera clase Stephen Phiri.

Mundubile, de 55 años y miembro del Partido Nacional de Reconciliación por la Unidad y la Prosperidad (NRPUP), fue detenido el 27 de agosto y acusado de traición tres días después junto con Zulu y otras 16 personas.

Su detención tuvo lugar después de que la Policía confirmase la muerte del exdiputado y exministro zambiano Mutotwe Kafwaya por un disparo en una operación de seguridad contra una supuesta milicia en Lusaka, en la que fueron detenidas once personas, incluidos miembros de la oposición, un día después de las elecciones.

Mundubile cuestionó los resultados de los comicios y pretendía recurrir los resultados anunciados por la Comisión Electoral de Zambia (ECZ), que dio como vencedor con el 60,5 % de los votos al presidente del país, Hakainde Hichilema, para un segundo mandato de cinco años, frente al 37,9 % del aspirante opositor.

Sin embargo, la posibilidad de presentar impugnaciones se vio bloqueada por el cierre de los tribunales en la mañana del 24 de agosto, cuando vencía el plazo constitucional de siete días para hacerlo, según denunció la organización Human Rights Watch (HRW).