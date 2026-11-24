Las críticas están recogidas en un informe de la Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales, integrada por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), el Movimiento de Autoridades Indígenas del Suroccidente (AISO) y el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (Conpa), que presentó su balance bajo el lema 'Le devolvemos siete balones al Gobierno'.

El documento, señala como una de sus principales preocupaciones la Directiva Presidencial 06 del 14 de octubre de 2026, que, según las organizaciones, fue expedida sin consulta previa (un mecanismo constitucional) y modifica aspectos relacionados con la representación de las comunidades, su participación en los procedimientos y el cierre de procesos sin acuerdo.

La Comisión considera que esa directiva coincide con el trámite de un proyecto de ley sobre consulta previa y propuestas reglamentarias de los ministerios del Interior y Ambiente que, a su juicio, pueden reducir la capacidad de decisión de los pueblos étnicos frente a proyectos económicos y ambientales.

También, expresó preocupación por el acuerdo de cooperación suscrito entre Colombia y Estados Unidos para identificar y promover proyectos relacionados con minerales críticos y tierras raras. Según las estimaciones de las autoridades étnicas recogidas en el informe, cerca del 70 % de esos recursos podría encontrarse en territorios ancestrales, incluso en aquellos que todavía no cuentan con titulación formal.

En materia de paz, las organizaciones alertaron sobre los recortes presupuestales a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), así como sobre iniciativas legislativas que buscan anticipar el cierre de la jurisdicción.

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El informe indica que el presupuesto de la JEP para 2027 quedó en 651.803 millones de pesos, (poco más de 180 millones de dólares) frente a los 947.642 millones solicitados (262.000 millones de dólares), mientras que la inversión asignada a la UBPD pasó de 76.273 millones (poco más de 21,1 millones de dólares) en 2026 a 59.636,5 millones (unos 16,4 millones de dólares) para 2027, una reducción del 21,8 %.

Las organizaciones también cuestionaron el debilitamiento de los mecanismos de verificación internacional del acuerdo de paz y reclamaron garantías para la reincorporación, la reparación colectiva, la restitución territorial y la participación de las comunidades en los procesos de negociación y sometimiento judicial.