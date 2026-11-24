La cifra entre enero y junio de 2026 supera incluso al volumen total de inversión en 2025 (2.336 millones de euros), según el llamado 'Barómetro sobre el clima y perspectivas de la inversión española en el Reino Unido", presentado hoy en la Embajada de España en Londres.

El barómetro, el octavo que se realiza, confirma, una vez más, que el Reino Unido se mantiene como el segundo destino más importante para las empresas españolas a nivel global, concentrando el 14,9 % de todo el volumen de inversión española en el exterior.

Este barómetro -clave para inversores, responsables políticos, analistas y empresas activas en la relación económica hispano británica- es elaborado a partir de estadísticas de inversión y respuestas de más de 150 empresas españolas presentes en Reino Unido.

El informe resalta que desde 1993, el territorio británico recibió 270.611 millones de euros en flujos acumulados de IED (inversión extranjera directa española).

En el primer semestre de 2026, los servicios financieros y el suministro de energía concentraron cerca del 80 % del total de los flujos de inversión española en el Reino Unido. En concreto, el sector financiero recibió 1.884 millones de euros y el suministro de energía atrajo 1.252 millones.

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Esta importante inversión española, según el barómetro, supone un estímulo para el mercado laboral británico, incrementando su aportación hasta los 178.400 empleos en 2024, lo que equivale al 0,5% del total. De esa cifra, 102.100 son empleos directos y 76.300 indirectos.

Las empresas españolas que operan en el Reino Unido dieron al clima empresarial general una puntuación de 2,8 sobre 5, prácticamente sin cambios respecto a 2025.

La inflación y la escalada de las tensiones geopolíticas son los factores que, según las compañías consultadas, pueden afectar más a sus negocios en los próximos 12 meses, pero consideran que las expectativas siguen siendo positivas.

Más del 60 % espera que sus ingresos en el Reino Unido aumenten, casi el 47 % planea incrementar sus inversiones, especialmente en Londres y área metropolitana, y el 90 % anticipa mantener o aumentar su plantilla.

La secretaria de Estado de Comercio de España, Amparo López Senovilla, que estuvo presente en la presentación de hoy, ha indicado que "el Barómetro nos recuerda una vez más el papel de la inversión extranjera directa. A pesar de los riesgos e incertidumbres del mundo actual, sigue acercándonos e impulsando la integración económica."

El presidente de la Cámara de Comercio de España en el Reino Unido, Juan Carlos Machuca, ha subrayado que las cifras divulgadas hoy "son alentadoras, pero también nos recuerdan la importancia de seguir construyendo sobre los sólidos cimientos de nuestra relación bilateral y de generar nuevas oportunidades para las empresas de ambos países".

Asimismo, la Comisaria británica de Comercio para Europa, Ceri Morgan -cuya labor es impulsar el comercio y la inversión entre el Reino Unido y otros países europeos- destacó la importancia de la estabilidad del mercado británico para la inversión española.

"Al ofrecer a los inversores estabilidad y un plan claro a largo plazo en sectores como la energía limpia, las infraestructuras o los servicios financieros, atraemos inversión que sostiene el empleo cualificado y mejora la economía de los hogares", subrayó.

"España es uno de nuestros socios económicos más importantes; seguiremos trabajando con las empresas españolas para que su confianza se traduzca en crecimiento para ambos países.", agregó

Según la Comisión Europea, España se mantiene como la economía con mayor crecimiento de la eurozona, con un avance interanual del 2,6 % durante el primer semestre de 2026. EFE