Según informó el portavoz del comandante, Sabah al Numan, la decisión la suspensión y destitución de varios altos cargos de la compañía, entre ellos su director general y varios adjuntos, así como de los máximos responsables de seguridad y policía de Kirkuk (noreste), donde opera la compañía, se produce después de haber examinado un informe del comité especial de investigación que se creó para analizar su operativa.

La orden supuso la destitución del jefe de la Autoridad de Puertos Fronterizos, la del comandante de Operaciones de Kirkuk y del jefe de Policía de esta provincia, así como al comandante de la 1.ª Brigada de la Policía de la Energía, de su adjunto, del director de Inteligencia de dicha brigada y del director de la división de puestos de control de la misma.

En cuanto a los cargos de la Compañía Petrolera del Norte, Al Zaidi ordenó la suspensión de sus funciones de su director general "a la espera de que concluya la investigación a cargo de la Comisión Federal de Integridad".

Asimismo, la Comisión Federal de Integridad investigará las infracciones relacionadas con contratos de venta de productos petroleros, el mecanismo de entrega de los mismos, las licencias, los fondos desembolsados y las irregularidades en laboratorio, que se presentarán ante el juez del Tribunal Central de Investigación Penal contra la Corrupción.

La purga también incluye el refuerzo de la autoridad federal en la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, donde se ordenó que los permisos para exportar crudo y derivados se tramiten a través del Ministerio de Petróleo y que el control de la frontera pase a la Autoridad de Puestos Fronterizos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ordenó también que el departamento del ramo "asuma la gestión de todos los yacimientos petrolíferos bajo su jurisdicción que se encuentren dentro de los límites administrativos de las provincias de Diyala, Kirkuk, Saladino y Nínive", zonas que actualmente se encuentran bajo el control de seguridad del Gobierno autónomo del Kurdistán.

Las Fuerzas de la Guardia Fronteriza procederán "al cierre de los pasos no oficiales a lo largo de las fronteras internacionales con los países vecinos, incluidos aquellos situados dentro del Kurdistán", mientras el Ministerio del Interior vigilará "todos los yacimientos petrolíferos".

Por último, el Gobierno determinó el traslado de determinadas plantas industriales a otras zonas en un plazo de seis meses y remitir los casos de presuntas irregularidades a la Comisión Federal de Integridad y a la justicia.

La operación se produce después de que el Gobierno iraquí lanzara en las últimas semanas una campaña contra las redes de contrabando de petróleo, que tuvo uno de sus primeros episodios en Jurf al Sajar, en la provincia de Babil, donde las autoridades investigaron el robo de derivados del crudo en una zona bajo fuerte influencia de la milicia proiraní Kataib Hizbulá.

El destape de esta trama llevó al Ejecutivo iraquí a pedir la retirada del grupo de Jurf al Sajar, algo que la milicia rechazó, pero unas intensas conversaciones mediadas por líderes políticos derivaron en un acuerdo para que varias agencias de seguridad del Estado efectuaran un paulatino reemplazo de los combatientes de Kataib Hizbulá en la zona.

Todo esto se enmarca en el proceso de desarme de las milicias impulsado por el Ejecutivo iraquí, que se ha topado también con el rechazo tanto del Kataib como de otros grupos cercanos a Irán que operan en el país dentro de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), un paraguas de facciones armadas, mayoritariamente chiíes, integrado en las Fuerzas Armadas.