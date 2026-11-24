“Los tres petroleros, uno en las costas meridionales y otros dos al este del estrecho de Ormuz, se incendiaron tras sufrir fuertes explosiones al chocar contra minas navales, mientras se encontraban bajo una amplia protección y escolta aérea del Ejército agresor estadounidense”, señaló la Armada de la Guardia Revolucionaria en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

La fuerza naval advirtió a las compañías navieras de que “la escolta militar del Ejército estadounidense no las exime de cumplir las normas de navegación” impuestas por Irán en el estrecho y aseguró que actuará con contundencia contra quienes transiten por rutas no autorizadas o ignoren sus advertencias, al considerar estas acciones una colaboración con las fuerzas enemigas.

El comunicado no ofreció detalles sobre la bandera de los buques, el alcance de los daños ni la existencia de posibles víctimas.

Entre el 1 y el 22 de noviembre, la oficina británica de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO) publicó 20 avisos sobre incidentes con buques en Ormuz, el golfo Pérsico y el golfo de Omán, 17 de ellos clasificados como ataques.

EFE no ha podido verificar de forma independiente la versión iraní de los incidentes.

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El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró el domingo que Irán había lanzado en la última semana más misiles y drones que en cualquier otro momento en más de un año y afirmó que las fuerzas de su país los habían interceptado sin que se produjeran daños.

Todo ello ocurre pese a que Irán sostiene estar dispuesto a reabrir el estrecho de Ormuz en cuestión de horas si Washington acepta sus demandas, entre las que figuran el levantamiento de las sanciones económicas, el fin del bloqueo naval, la liberación de fondos congelados y el fin de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano.

Casi nueve meses después del inicio de la guerra, los intercambios de ataques y los incidentes en el estrecho de Ormuz han agravado la tensión entre Irán y Estados Unidos en las últimas semanas, mientras los esfuerzos de mediación siguen sin dar resultados.