Horas antes, el lunes, al menos otros seis gazatíes perecieron por fuego israelí, dos de ellos según el Hospital Shifa en un ataque nocturno de otro dron israelí contra una tienda de campaña utilizada como un cibercafé en Jabalia, al norte de Gaza.

En el bombardeo contra un vehículo palestino en la ciudad de Gaza murieron otros tres palestinos, según atestiguó EFE en el lugar de los hechos y confirmaron fuentes sanitarias.

Los cuerpos de dos de ellos fueron trasladados sin vida -y calcinados- al hospital Shifa de la capital gazatí, donde murió un tercer palestino, informó posteriormente el centro hospitalario a EFE, que detalló otros seis heridos.

Además, Israel asesinó ayer en un ataque aéreo a un trabajador de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) mientras operaba un pozo de agua en Yabalia (norte), donde otros tres empleados de esta agencia de la ONU resultaron heridos, según la propia UNRWA.

Pese a la tregua vigente desde hace más de un año, Israel lanza prácticamente a diario ataques letales en Gaza.

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Al menos 1.685 personas han muerto por ataques de Israel a Gaza y más de 6.000 han resultado heridos desde que entró en vigor el alto el fuego en octubre de 2025, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad de la Franja.

Todo ello en una ofensiva que la justicia internacional investiga como posible genocidio debido a la destrucción extrema y la muerte de más de 74.750 palestinos, entre ellos más de 20.000 niños, desde octubre de 2023.