Takaichi dijo a través de una publicación en redes sociales que, con esta medida, el principal contribuyente financiero al CPI demuestra su compromiso de respaldar al tribunal, y añadió que su Gobierno seguirá "garantizando que pueda desempeñar eficazmente su papel y sus funciones en la defensa del Estado de derecho".

Esta maniobra de rescate financiero, que evitará que el tribunal quede paralizado por las sanciones a lo largo del próximo año, fue una solicitud realizada en reiteradas ocasiones por Akane, quien también fue designada personalmente por las autoridades estadounidenses.

Tras el encuentro con Takaichi, que duró aproximadamente 15 minutos, la jurista japonesa dijo en declaraciones a la prensa que está "sinceramente agradecida" por la decisión de adelantar el pago íntegro de la cuota de Japón (cerca del 15 %), y aseguró que la CPI utilizará estos fondos "con prudencia, destinándolos a garantizar el funcionamiento continuo de la corte".

"Me gustaría que este nivel de apoyo se mantuviera. Pido al Gobierno que conserve su política de brindar un sólido respaldo a la CPI y que, en su calidad de líder, tanto a nivel mundial como regional, siga defendiendo el Estado de derecho", dijo al ser preguntada sobre otras formas de apoyo por parte de Tokio, tras haber conseguido el adelanto de la cuota.

La CPI, el primer tribunal penal internacional permanente, fue creada en 2002 para juzgar a personas acusadas de genocidio, crímenes de guerra, de lesa humanidad y de agresión cuando las autoridades nacionales no quieren o no pueden investigar esos delitos.

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El pasado 9 de octubre, Estados Unidos anunció sanciones a la institución, después de haber adoptado medidas similares contra numerosos jueces y fiscales, incluida Akane, como respuesta a investigaciones que afectan a Israel por presuntos crímenes en la Franja de Gaza.

Washington decidió un periodo de gracia de 180 días que expira en abril de 2027, periodo a partir del cual en Estados Unidos se dejarán de procesar pagos por temor a sanciones secundarias al tribunal, galardonado el mes pasado con el premio Sájarov del Parlamento Europeo (PE).