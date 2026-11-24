Así lo dictaminó el Tribunal de Apelación de Versalles (suroeste de París), cuya decisión será recurrida ante el Tribunal Supremo por la defensa del agente, informó el canal BFMTV, por lo que no habrá fecha para el eventual proceso hasta que se conozca el resultado de ese recurso.

El Tribunal de Apelación de Versalles apreció la existencia de "cargos suficientes" contra el acusado y descartó la "causa de justificación alegada por la defensa" del policía.

Este proceso, visto como un símbolo contra la violencia policial, ha vivido numerosos vaivenes procesales.

Nahel Merzouk, un adolescente de origen argelino y criado en una familia monoparental (únicamente por su madre), murió el 27 de junio de 2023 por el disparo de un policía en la ciudad de Nanterre (oeste de París) después de que el menor se negase a frenar en un control mientras conducía un vehículo de alta cilindrada sin carné.

Tras cumplir cinco meses en prisión preventiva y quedar después en libertad, el agente Florian M. iba a ser juzgado por el cargo menos grave de violencia con resultado de muerte sin intención de causarla, según decidió en marzo de 2026 el Tribunal de Apelación de Versalles.

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Después de ser recurrida aquella resolución por la Fiscalía y la acusación particular (ejercida por la familia de Nahel Merzouk) -y anulada en junio por el Tribunal Supremo-, el fallo judicial difundido hoy da un nuevo vuelco al caso.

El fallecimiento de Nahel en 2023 conmocionó a buena parte del país y suscitó la enérgica condena de la izquierda y de movimientos sociales por considerarlo un acto de racismo. Se cuestionó, además, la manera en la que la policía usa sus armas de fuego.

Desde el día en que Florian M. mató a Nahel hasta inicios de julio, Francia padeció seis noches de saqueos, destrucción de mobiliario urbano y de equipamientos públicos -168 escuelas fueron destruidas o degradadas-, unos destrozos valorados en 650 millones de euros.

Esta ola de disturbios tuvo una intensidad similar a la del fin de semana del 17 y 18 de octubre, surgida en este caso al hilo del descontento de los alumnos de instituto y del encarecimiento del coste de vida. Ambas revueltas, además, se extendieron por casi todo el territorio francés, incluidas ciudades medianas y pequeñas, y no solo por París y su periferia, como ocurrió en los tumultos del otoño de 2005.