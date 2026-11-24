Pero el desembarco del proyecto, asociado al célebre museo parisino, ha desatado un debate sobre las prioridades de la política cultural: ¿apostar por proyectos faraónicos con ambición internacional o dedicar esos recursos a impulsar el talento local?

"He observado de cerca el debate sobre socio internacional frente a escena local y el concepto de KANAL está en esa conversación", dice a EFE la directora artística del KANAL-Pompidou, la polaca Kasia Redzisz, forjada como comisaria artística en la Tate de Liverpool.

"Somos las dos cosas, un equilibrio entre ser internacionales y relevantes globalmente, estamos en la capital de la Unión Europea, y obviamente (...) queremos servir a la escena local, presentando artistas belgas en un contexto internacional", concluye.

El edificio se ubica a unos veinte minutos a pie de la Grand Place, junto a Molenbeek, un municipio humilde y multicultural que hace una década saltó a las portadas internacionales por la presencia de integrantes de las células yihadistas responsables de los atentados de París (2015) y Bruselas (2016). El museo forma parte de la transformación urbanística de esa zona deprimida de la capital.

La apertura, con tres años y medio de retraso respecto al calendario original, ha requerido unos 230 millones de euros -80 millones más que la estimación inicial- y cerca de seis años de obras, en las que han participado 3.400 operarios.

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Esas cifras se traducen en la reconversión de 40.000 metros cuadrados de antiguas instalaciones industriales de Citroën, erigidas en 1934, en un complejo museístico que algunos consideran otro centro comercial de arte global, mientras que otros aplauden el descaro y la envergadura del proyecto.

Ya no se ensamblan coches, pero la infraestructura del KANAL-Pompidou no oculta su pasado manufacturero. Al contrario, lo reivindica con una arquitectura diáfana y voluminosa en acero y vidrio salpicada de rampas y pasarelas que desembocan en espacios de exposición, auditorios, salas de proyección, librerías, restaurante, bar, cafetería, biblioteca, panadería...

"Es un museo que es una ciudad, es una extensión de la ciudad (...). La idea de lo público y de la gente entrando aquí está en el corazón de nuestra misión", resume Redzisz.

Una estilizada figura en bronce sale al encuentro del visitante al inicio del recorrido. Se trata de uno de los seis ejemplares numerados de 'L'Homme qui marche I', de Alberto Giacometti, otro de los cuales alcanzó los 104 millones de dólares en una subasta de Sotheby's en Londres en 2010.

La pieza recuerda que el nuevo museo beberá en parte de los fondos del Centro Pompidou de París, cerrado por obras hasta 2030 y con el que mantiene un acuerdo de colaboración para, al menos, los próximos cinco años.

A su lado, una instalación con tres montones de carbón y una bandera de Bélgica firmada por Marcel Broodthaers apuntala ese diálogo entre lo local y lo global.

A partir de ahí, a razón de una o dos temáticas por planta, el museo despliega desde obras de maestros como Picasso, Braque, Matisse, Duchamp o Modigliani hasta arte conceptual en forma de una serie fotográfica de un Superman negro, obra de Pope.L, un vídeo de una bolsa de plástico a merced del viento, de Edith Dekyndt, o una pared de globos terráqueos rotos y zurcidos con cinta adhesiva marrón, de Thomas Hirschhorn.

Esas obras forman parte de 'A Truly Immense Journey', un recorrido por el arte de los últimos cien años integrado en un programa inaugural que reúne a más de doscientos artistas.

El menú incluye exposiciones como 'An Infinite Woman', dedicada a la representación colonial de la mujer africana, e instalaciones como 'Blindsight', un amplio espacio con tintes lisérgicos donde el espectador puede sentarse a contemplar cintas de colores mientras se deja envolver por una misteriosa atmósfera sonora, creada por Manon de Boer, Latifa Laâbissi y Laszlo Umbreit.

Después aparece el 'Département des Pièges', una exposición que explora el engaño, el señuelo y la manipulación de la percepción con trampas de caza, redes de pesca, pruebas psiquiátricas y trampantojos mezclados con obras contemporáneas y lienzos del siglo XVII, cuestionando el sentido de las propias instituciones museísticas.

El vasto periplo artístico se completa con piezas que van desde los grandes formatos de Raphaël Barontini y las instalaciones de Otobong Nkanga hasta unas nubes negras de Sonia E. Barrett confeccionadas en parte con pelo humano que, además de invitar a reflexionar sobre la identidad racial, funcionan, tal vez sin pretenderlo, como inesperado tributo a la meteorología belga.