En una comparecencia ante la Cámara Baja para dar inicio a la llamada "semana del presupuesto", que continuará el miércoles con el canciller, Friedrich Merz, y se cerrará el viernes con la votación sin debate, Klingbeil dijo que la coalición presenta unas cuentas expansivas en el que ha tenido que cerrar un agujero de 34.000 millones de euros.

"Todo esto supone un desafío enorme", recalcó, y sostuvo que en los últimos años se han ido sumando montos a los presupuestos debido a la pandemia de la covid-19, los 100.000 millones del primer fondo especial adoptado en 2022 para modernizar al Ejército tras la invasión rusa de Ucrania y porque el crecimiento "apenas está empezando a regresar poco a poco".

En total, el Estado federal podrá gastar 560.920 millones de euros en 2027, lo que supone 36.380 millones de euros más que en 2026, y unos ingresos por impuestos y gravámenes de naturaleza similar de 396.210 millones de euros frente a los 387.210 millones de este año.

El endeudamiento neto previsto ascenderá a 122.970 millones de euros.

El presupuesto está pensado para reactivar el débil crecimiento de la primera economía europea tras dos años de recesión en 2023 y 2024, y un 2025 con solo un aumento del PIB del 0,2 %.

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"Estamos saliendo de una fase de debilidad. El crecimiento está regresando. Vemos que está impulsado por el fondo especial (actual de 500.000 millones a lo largo de 12 años en infraestructura y neutralidad climática), por las exportaciones, vemos que la creación de empresas en nuestro país vuelve a aumentar, y todo ello da motivos para el optimismo de cara al futuro", sostuvo Klingbeil.

A su juicio, el fondo especial es "el mayor paso hacia un mayor crecimiento en este momento", aunque "no es suficiente", porque está destinado a modernizar las escuelas, los puentes y las vías ferroviarias mermadas por años de desinversión, y a impulsar la inteligencia artificial y la protección del clima.

Para 2027 se prevén inversiones por 124.000 millones de euros, procedentes del presupuesto ordinario, del Fondo Especial para Infraestructuras y Neutralidad Climática y del Fondo para el Clima y la Transformación, en el marco de una "ofensiva inversora" del Gobierno de coalición de conservadores y socialdemócratas.

Otra partida importante en el presupuesto es el dedicado a defensa ante la amenaza rusa y el apoyo militar y financiero a Ucrania.

Klingbeil defendió así el aumento en un 32 % del gasto en defensa, porque "sí, debemos invertir en seguridad".

"Y yo quiero estar aquí delante como político y decir: hago todo lo posible para que ningún niño que nazca en nuestro país tenga que volver a vivir jamás una guerra", recalcó.

Para defensa, el presupuesto contempla en 2027 unos 109.800 millones de euros, a los que se sumarán 30.000 millones de euros provenientes del fondo especial para las Fuerzas Armadas.

El Ministerio de Defensa encabezado por Boris Pistorius tendrá así a su disposición 139.700 millones de euros para 2027.

Además, para apoyar a Ucrania se han presupuestado unos 11.600 millones de euros adicionales en 2027.

Los gastos sociales seguirán constituyendo la mayor partida del presupuesto federal, al destinar unos 238.900 millones de euros a este ámbito en 2027.