En una rueda de prensa desde Erbil, Barzani declaró que el anuncio realizado hoy desde Bagdad "resultó sorprendente, ya que su contenido no se ajusta a los acuerdos alcanzados en diálogos previos con las autoridades federales".

Añadió que el Gobierno regional había recibido anteriormente mensajes de diversas partes que indicaban una intención de resolver los asuntos basándose en la Constitución, y señaló que este último acontecimiento es "sorprendente y totalmente inaceptable".

Barzani subrayó que el Gobierno del Kurdistán no ha cerrado la puerta al diálogo con Bagdad y sigue dispuesto a continuar las negociaciones para llegar a un acuerdo sobre todas las cuestiones pendientes, "siempre y cuando dichos diálogos se fundamenten en la Constitución y no se antepongan los intereses personales al interés público o a los derechos constitucionales de la región".

Señaló que la región ha recibido reiteradas promesas que "nunca se cumplieron, e instó a la comunidad internacional a velar por el respeto a la Constitución iraquí y a apoyar la protección de los derechos del pueblo kurdo dentro del marco del sistema federal".

Las declaraciones de Barzani se producen después de las medidas adoptadas este martes por el primer ministro iraquí, Ali al Zaidi, relativas a la trama de contrabando de petróleo ocurrida en la Compañía Petrolera del Norte, ubicada en la provincia norteña de Kirkuk.

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Al Zaidi ordenó hoy el refuerzo de la autoridad federal en la región del Kurdistán iraquí, donde impuso que los permisos para exportar crudo y derivados se tramiten a través del Ministerio de Petróleo y que el control de la frontera pase a la Autoridad de Puestos Fronterizos.

Encargó también al departamento del ramo que "asuma la gestión de todos los yacimientos petrolíferos bajo su jurisdicción que se encuentren dentro de los límites administrativos de las provincias de Diyala, Kirkuk, Saladino y Nínive", zonas que actualmente se encuentran bajo el control de seguridad del Gobierno autónomo del Kurdistán.

Asimismo, las Fuerzas de la Guardia Fronteriza procederán "al cierre de los pasos no oficiales a lo largo de las fronteras internacionales con los países vecinos, incluidos aquellos situados dentro del Kurdistán", mientras el Ministerio del Interior vigilará "todos los yacimientos petrolíferos".

Las decisiones también incluyeron la destitución de varios altos funcionarios y oficiales, remitiéndose el caso a la Comisión Federal de Integridad para su investigación.

La operación se produce después de que el Gobierno iraquí lanzara en las últimas semanas una campaña contra las redes de contrabando de petróleo, que tuvo uno de sus primeros episodios en Jurf al Sajar, en la provincia de Babil, donde las autoridades investigaron el robo de derivados del crudo en una zona bajo fuerte influencia de la milicia proiraní Kataib Hizbulá.