"Las unidades navales de la Marina nacional han rescatado, este lunes 23 de noviembre de 2026, cinco embarcaciones que transportaban a 974 candidatos a la emigración irregular", afirmó la Armada en un comunicado publicado en sus redes sociales.

"Esta operación se llevó a cabo con la participación de la Policía del Aire y de Fronteras", agregó la Marina, sin facilitar más detalles.

Aunque la Armada no concretó el destino de esas personas, Senegal es país de tránsito y origen para los migrantes que llegan de manera irregular a las islas españolas de Canarias (océano Atlántico), una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo y donde el flujo de embarcaciones ilegales se ha disparado en las últimas semanas.

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), al menos 454 personas perdieron la vida o están desaparecidas en esta ruta desde principios de 2026 hasta octubre pasado.

Seis embarcaciones precarias fueron rescatadas este lunes en la isla española de El Hierro y otras dos llegaron a la de Tenerife con 815 personas a bordo, entre ellas 48 menores, informaron a EFE fuentes de Salvamento Marítimo.

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Desde principios de noviembre la Armada senegalesa ha rescatado a más de 5.100 personas que intentaban migrar irregularmente, un movimiento que no ofrece signos de remitir.

El ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, instó el pasado día 6 a Senegal a "reforzar la gestión migratoria" ante el repunte de llegadas a Canarias y pidió una "solución conjunta" ante una "compleja situación".

Grande-Marlaska trasladó ese mensaje en Dakar a su homólogo senegalés, en una visita para reforzar la cooperación bilateral en materia de seguridad y la lucha contra las mafias que operan en la ruta migratoria hacia Canarias.

Por su parte, el presidente senegalés, Bassirou Diomaye Faye, exigió el pasado miércoles "reforzar los controles" en la costa del país y pidió a su ministro del Interior un "informe detallado sobre los problemas y las soluciones" para atajar la migración irregular.