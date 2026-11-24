El índice, que cuenta con un fuerte componente tecnológico, cedía un 7,71 % a las 10:30 hora local (02:30 GMT), hasta los 37.030,17 puntos, un día después de haber experimentado la mayor subida intradiaria de su historia (+3.310,46).

Las firmas tecnológicas registraban descensos generalizados a esa hora, entre ellas Delta Electronics (-6,91 %), TSMC (-8,07 %), Foxconn (-9,71 %), ASE Technology (-10 %) y MediaTek (-10 %), todas ellas clave en la cadena de suministro de la inteligencia artificial (IA).

La tendencia a la baja de la Bolsa taiwanesa, en línea con otros parqués asiáticos, responde a la contracción registrada en la víspera en el índice tecnológico estadounidense Nasdaq, que el día anterior había anotado su mejor jornada desde abril de 2025, con nuevas caídas de Nvidia y Anthropic.

La vuelta de Huang a la dirección de Nvidia, decisión que el presidente estadounidense, Donald Trump, se atribuyó personalmente, no ha despejado las dudas sobre la compañía, que aún afronta investigaciones por el posible desvío de sus chips a China.

En el caso de Taiwán, la incertidumbre en torno al futuro del desarrollo de la inteligencia artificial ha llevado a su índice bursátil de referencia a perder una cuarta parte de su valor desde el máximo registrado el pasado 6 de octubre.