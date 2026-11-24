El índice, que cuenta con un fuerte componente tecnológico, concluyó la jornada en 40.122,35 puntos tras avanzar 3.310,46 enteros, lo que supuso la mayor ganancia intradía de puntos de su historia.

Las firmas tecnológicas registraron aumentos generalizados durante la sesión: TSMC, MediaTek, Foxconn, Delta Electronics y ASE Technology subieron cerca del 10 %, el máximo diario permitido en el parqué taiwanés.

El repunte se produjo después de que Nvidia acordara por unanimidad la restitución de Huang, lo que devolvió el optimismo a los principales mercados asiáticos.

Tras el anuncio, las acciones de Nvidia se dispararon un 31,5 % e impulsaron al alza a Wall Street, en particular al índice tecnológico Nasdaq, que avanzó un 6,5 % y firmó su mejor jornada desde 2025.

El Taiex, por su parte, venía de sufrir entre el 16 y el 20 de noviembre la mayor caída semanal en puntos de su historia, 7.641,83 en total, en medio de la preocupación por el desarrollo de la inteligencia artificial.

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Esa volatilidad llevó a la Comisión de Supervisión Financiera (FSC) a prohibir desde este lunes las ventas en corto de acciones que hayan cerrado a la baja en la sesión anterior, mientras que el Fondo Nacional de Estabilización Financiera, dotado con unos 15.180 millones de dólares estadounidenses, está autorizado a intervenir en el mercado desde el pasado 6 de noviembre.